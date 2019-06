Política

Por irregularidades en 2008

Martes 18 de Junio de 2019

Ex funcionarios del hospital de La Paz acordaron devolver $300 mil en cuotas

Se trata del ex administrador del nosocomio, Ramón Domingo Limongi, y el ex jefe de Personal, Luis Rodríguez. Confeccionaban licencias por enfermedad ficticias, y el nosocomio contrataba suplentes, que en muchos casos no iban a trabajar.