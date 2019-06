El gobierno provincial articula acciones para asistir a afectados por las lluvia

El gobernador Gustavo Bordet sigue con atención las acciones de las distintas reparticiones del Estado entrerriano para ayudar a las familias que se vieron perjudicadas por las copiosas lluvias caídas en las últimas horas. "El trabajo en equipo permite rápidamente poder brindar soluciones", señaló.



Distintas áreas del gobierno provincial trabajan en conjunto para atender a los afectados por las intensas lluvias registradas en las últimas horas, entre ellas a 160 personas evacuadas en Rosario del Tala.



A través del Ministerio de Desarrollo Social, la provincia articula acciones para asistir a las familias evacuadas de Rosario del Tala, luego de que las intensas lluvias registradas provocaran anegamientos. Es así que, en coordinación con el municipio local, se asiste a las personas evacuadas.



Desde la Dirección de Comedores se aportan raciones para el desayuno y almuerzo. Además se hizo entrega de frazada, que son confeccionadas por cooperativas entrerrianas en el marco del programa Cobijar.



Desde la cartera social indicaron que se realiza un monitoreo permanente de la situación, para brindar y coordinar asistencia necesaria para las familias afectadas. Coordinación de Defensa Civil El director de Defensa Civil, Lautaro López, también está en contacto con el intendente de Rosario del Tala, Hugo Pitura. "Me comentó que 80 personas fueron evacuadas y trasladadas hasta un albergue municipal, mientras que otras 60 personas fueron alojadas en comedores del municipio y 20 más en una escuela. Además hubo 90 personas autoevacuadas. Es decir que son aproximadamente 250 las personas afectadas", precisó.



Luego mencionó que "desde Defensa Civil trabajamos con las proyecciones previas que se emiten desde el Departamento de Meteorología e informamos a los intendentes de las zonas que puedan resultar afectadas para que estén apresto a la emergencia. Se apunta así a mejorar la capacidad de respuesta de los municipios".



"Además, coordinamos y articulamos entre las distintas reparticiones del Estado provincial y los municipios la asistencia que sea necesaria", indicó, mencionando en este caso a Rosario del Tala y a Villaguay. Caminos En cuanto a la red vial, a través de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), se informó que los caminos naturales se encuentran pesados, siendo los más afectados los del departamento Uruguay, donde se produjo un corte en la zona de Talita por desborde del Arroyo La China, y en Santa Cándida por erosión de un terraplén. En esa zona el promedio de agua caída llegaba a los 240 mm.



En el departamento Tala, se encuentra cortado el paso sobre el puente La Yangonea en Sauce Sur, sobre la ruta provincial Nº 15. Villaguay es otra de las zonas más complicada en cuanto a la transitabilidad. Se informó que no hay cortes hasta esta hora del mediodía, pero que el Arroyo Lucas, hacia el norte del departamento, venía creciendo y podía llegar a cortar la ruta provincial Nº 20.



Otra de las zonas afectadas por las intensas precipitaciones seguía siendo el departamento Ibicuy donde se produce una sudestada importante impidiendo que las aguas de los afluentes del Paraná y Uruguay puedan desaguar. En este departamento los caminos naturales se encuentran intransitables.



En Diamante, los caminos naturales de la zona ribereña de Paraje La Virgen, y desde Colonia Ensayo a la zona de cantera eran los más complicados en cuanto a la transitabilidad.



El resto de la red vial, hasta hoy al mediodía no presentaba inconvenientes. De todos modos, desde el ente vial, recomiendan transitar con precaución por rutas pavimentadas ante las continuas lluvias. Los caminos de ripio y brosa se presentan pesados con precaución. Se sugiere evitar los de tierra ante las malas condiciones del tiempo y el posible desborde arroyos, cañadas y calzadas sumergibles.