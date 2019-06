"Reconocimientos sanmartinianos" a personalidades de la provincia y de Paraná

Los "reconocimientos sanmartinianos" se entregaron a distintas personalidades de la ciudad y de la provincia. El homenaje estuvo a cargo de la Junta Bonaerense Sanmartiniana. "Es una jornada muy emotiva", destacaron.La Junta Bonaerense Sanmartiniana "funciona desde hace más de 20 años, sin ningún tipo de subsidio nacional, provincial ni municipal. No somos una fundación, no tenemos socios. La actividad sanmartiniana no es solamente el 17 de agosto, sino todo el año. La subvencionamos todos aquellos que integramos la institución", mencionó a, Oscar Camargo, presidente nacional de la Junta Sanmartiniana Bonaerense de la República Argentina.Por su parte, el director de Instituto Policiales, comisario general Claudio González, destacó a: "Nos engalana que en este día, sea homenajeado en nuestra institución, el subjefe de la policía, comisario general José Lauman. No solamente para nosotros como institución, esto es un orgullo, ya que aquí se forman los futuros oficiales de la policía, lo que es un ejemplo a seguir".Se hicieron presentes en el acto, integrantes del cuerpo de Regimiento de Granaderos a Caballo, insignes granaderos y veteranos de la guerra de Malvinas, además de autoridades de la ciudad y de la provincia.