El chaqueño Ángel Rozas anunció que no irá por la reelección en el Senado

"Quiero poner de manifiesto mi decisión irrevocable de no postularme para un nuevo período como Senador Nacional. Después de casi 40 años ininterrumpidos de militancia activa, entiendo haber concluido una etapa de mi vida, por lo que he resuelto no participar por motivos estrictamente personales", expresó a través de una carta publicada en su Facebook.



El exgobernador chaqueño dijo sentir: "Profunda gratitud por el apoyo y el afecto que me han brindado mis comprovincianos, mis correligionarios, y la ciudadanía en general durante muchos años y en el presente que me llenan de orgullo y satisfacción".



"Pero tras haber ejercido la función en varios cargos públicos y partidarios, como Diputado provincial y nacional, Gobernador de mi provincia en dos períodos, Presidente del Comité Nacional de la UCR durante dos mandatos y actualmente como Senador Nacional, debo reconocer la necesidad de reanimar y vivificar la acción política con el aire fresco de la renovación que las buenas prácticas de la democracia le exigen a todo dirigente y a todos los partidos políticos", sostuvo, según publicó Parlamentario.



Y continuó: "Más allá de mis aciertos y errores, que seguramente los tuve y pido sepan disculparlos pues han sido de entendimiento y no de voluntad, me ha guiado siempre el bien común, la fe republicana, el progreso y el bienestar del pueblo".



"Seguiré apoyando de a pie el esfuerzo militante de los amigos de siempre que tomen la posta para seguir sosteniendo esos principios, y deseando que a Juntos por el Cambio le vaya muy bien para que le vaya mejor al país, y en el Chaco que triunfe la fórmula Carim Peche gobernador Alicia Azula vicegobernadora como una expresión de cambio y esperanza para todos los chaqueños", finalizó.