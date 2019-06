Macri: "Todo está empezando a tomar color"

El presidente Mauricio Macri vaticinó que la inflación "va a ir a la baja" durante los próximos meses, e insistió con que el Estado "no puede gastar más de lo que tiene".



Según el jefe de Estado, "estamos trabajando duro para ir al equilibrio fiscal y no gastar más de lo que se tiene. Venimos de 80 años (de inflación) con un promedio de 62,6% anual y eso ha generado que no tengamos moneda ni crédito, fundamental por ejemplo para las pymes, que necesitan crecer y generar empleo y los argentinos que necesitan comprar una casa".



En declaraciones que formuló este viernes a una radio santafecina, Macri puntualizó que la inflación, en mayo, fue "levemente inferior (a la del mes anterior) y estoy convencido de que vamos a ir a la baja".



"A esta rareza que tenemos (la inflación) el mundo la resolvió hace tiempo. Por ejemplo Paraguay, desde 2003, tiene estabilidad macroeconómica y cuando uno le pregunta a un taxista u otra persona, los paraguayos no saben decir cuánto sale el dólar", enfatizó.



A su criterio, "hace 20 años (que los países) entendieron que no se puede aprobar un presupuesto mentiroso, no cumplirlo, o tener un INDEC que mienta. Hay que aprobar un presupuesto y respetarlo y hacer lo mismo que en tu casa: manejar bien la economía con lo que tenemos de ingreso".



El Presidente aseguró que cuando asumió, en diciembre de 2015, recibió "un país con un déficit gigantesco, que gastaba muchísimo más de lo que tenía a costa de patinarse las reservas del Banco Central, de las AFJP, las reservas de energía".



Pero ahora, resaltó, "tenemos un enorme futuro por delante. En estos tres años de abrirnos al mundo y abrir mercados. Está empezando a tomar forma pero hay que terminar con estos problemas de fondo".



Según Macri, "es mentira que uno puede vivir eternamente del Estado, pues así vienen la pobreza, la exclusión, la frustración. Todo esto está empezando a tomar color, pero no podemos seguir más con atajos y mentiras".



"Somos el gobierno que más rutas y autopistas hizo en los últimos 65 años. No sirve el doble discurso, porque para tener plata y tener obras hay que bajar el gasto que está mal", subrayó.



También, prometió que "con Vaca Muerta el gas va a estar cada vez más barato", pero aclaró: "si los que lo distribuyen cobran una fortuna, se vuelve al mismo lugar".



El jefe de Estado expresó que "hemos sido el Gobierno con más preocupación y actitud federal en décadas. Santa Fe y Córdoba recibieron de entrada un 15 % más y nunca tuvieron tanto dinero y cuentas tan cómodas. Antes, 21 de 24 provincias tenían déficit, y hoy 20 de 24 tienen superávit".



"El kirchnerismo aplastó y asfixió a las provincias como forma de ejercer el poder", se quejó.



Por último, comentó que de cara a las elecciones hay que "sumar voluntades, acuerdos, tenemos que votar cosas razonables, dejar de hacer cosas que tienen que ver con la demagogia y el populismo, donde ya hemos estado".