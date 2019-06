Santa Fe elige gobernador el domingo y los candidatos cerraron sus campañas

Bonfatti, quien ya gobernara la provincia entre 2011 y 2015, buscará extender la hegemonía del Frente Proguesista con un cuarto mandato consecutivo, mientras que Perotti, ex intendente de Rafaela y actual senador nacional, pretende que el PJ retome la conducción de la provincia.Por su parte, el intendente radical de la ciudad de Santa Fe, José Corral, será el postulante de Cambiemos para la Gobernación, aunque la mayoría de los sondeos lo ubican un tercer puesto, lejano a la pulseada que se estima entre el socialista y el peronista.El último día de la campaña estuvo teñido por un cruce entre la gestión socialista y el Gobierno nacional de Cambiemos por la detención de un jefe policial de la provincia.El actual gobernador, Miguel Lifschitz, sostuvo que le parecía "muy llamativo" que la detención del ex director de Contrainteligencia de la Policía de Investigaciones de Santa Fe, Alejandro Druetta, se produzca "justo en el cierre de la campaña", mientras que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, rechazó que haya tenido injerencia en la decisión judicial y le pidió "no ver fantasmas".En tanto, Bonfatti y su candidato a intendente de la ciudad de Santa Fe, Emilio Jatón, junto a quienes integran las listas de diputados, senador y concejales dieron sus últimos discursos en un acto que realizaron en el gimnasio Don Bosco de la capital provincial."Estamos confiados en nuestros números. Hemos demostrado a través de los años que hemos acertado y estamos convencidos que vamos a ganar, no solamente la capital con Emilio (Jatón), sino también la provincia de Santa Fe", manifestó Bonfatti en declaraciones a la prensa local.Por su parte, Perotti, quien dedicó el tramo final de la campaña a intensificar sus caminatas por distintos puntos de la provincia, acompañado por María Eugenia Bilesa, a quien derrotara en las internas de abril pasado, dijo que "el próximo domingo empieza una nueva etapa en la provincia de Santa Fe".A su vez, manifestó su deseo de que "los santafesinos nos den la oportunidad de encaminar la provincia en los próximos cuatro años para cuidar mejor a nuestra gente, no solo por el avance del delito y del narcotráfico, sino también a través de la producción y la generación de empleo".En tanto, Corral pidió el voto de los santafesinos, al señalar que "el peronismo estuvo 24 años gobernando la provincia de Santa Fe, y los socialistas llevan doce años y tienen un ciclo agotado".