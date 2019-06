El Ventilador: Algunas opiniones sobre la situación de los comedores escolares

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a esa problemática, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:

La crisis económica impactó de lleno en las condiciones de vida, de vivienda y de bienestar de los más chicos. Y por supuesto, en la alimentación.Son cientos de miles en todo el país los niños y adolescentes que hacen una o más comidas diarias en sus escuelas. Pero en este contexto económico... ¿cómo afecta hoy la inflación a estos presupuestos o partidas?-"Felicito a la Sra. Alicia Glausser, primer vecinalista de Paraná".-" En marzo la leche en polvo de 25 kilos estaba 2750 pesos. Para el mes de junio, 6800. Lo que más aumentó fueron los derivados de la leche: manteca, crema. Para una comida de comedor necesitás dos kilos de queso rallado que están 900 pesos. Está tercerizado con una empresa que el Ministerio contrató para arreglar los artefactos en las escuelas".-"La comida en los comedores es poca y me pregunto: hay plata para cada estupidez y no para aumentar la comida de los gurises ¿podrían donar un sueldo los políticos para mejorar eso?".-"Durante un mes entero la cocinera Gloria, de la escuela 200, les dio sánguche de fiambre. Más de 30 papas nos quejamos en dirección porque hubo intoxicación, ya que la cocinera Gloria, encargada de la tarjeta, no quería gastar la plata que debía. Y encima minis sanguchitos. Si invirtiera como debería, los chicos comerían muy buena comida. ¿Qué hace en realidad con el monto total?".-"Pregunto: ¿por qué cuando manejan las tarjetas las cocineras alcanza la plata y cuando la tienen los directivos no alcanza? Este caso lo tienen en la escuela Tobar García. Investiguen a la directora y al proveedor, los chicos no comen bien".-"¿Por qué no le consultan al director de comedores? A ver si da la cara".-"Soy cocinera de la escuela María Auxiliadora. Este año estuvimos dos meses sin gas, dándole de comer a los niños en la parte de jardín, pero fue en vacaciones de verano".-"En la escuela Héroes de Malvinas limpiaron calefón y controlaron que cada artefacto tenga una salida. Tenemos dos cocinas y un calefón y hay tres salidas correctas de gas natural".-"Redengas comenzó a inspeccionar los comedores de las escuelas a raíz del caso de Buenos Aires, donde fallecieron dos personas. Tristemente en marzo comenzaron a inspeccionar y todos los comedores estaban para clausurar lamentablemente. CGE pidió por favor se detengan, ya que no podían con tantas clausuras".-"Esto que pasa ¿es culpa del gobierno nacional o de nuestro gobierno provincial?".-"¿Cuál es el tema? ¿La falta del servicio de gas o la comida nutritiva para los chicos? ¿Qué hace desarrollo social que no resuelve esto?".-"En la dirección de comedores no tienen gasista matriculado. Es una empresa particular que debe abonar cada escuela con una plata extra. Tampoco tienen personal para arreglar heladeras. Todo se paga con una plata extra que se acredita en la tarjeta".-"Plata para campañas o propagandas políticas siempre hay de más, para comedores no les interesa, porque a ellos les conviene tenerlos con hambre para comprar votos".-"Mucha gente, cuando Redengas les retira el medidor por falta de pago, cuando quiere reiniciar el servicio adapta su instalación para el gas comprimido. Las escuelas tienen que hacer lo mismo, no pueden esperar 30 o 40 días para que la inspección vaya. Tienen que poner un caño para la garrafa afuera y listo. El problema es que después se las roban".-"Agradezco de corazón el gran esfuerzo que realizan todas las cocineras de la escuela Bavio. Gente buena, humilde, que hacen lo imposible por nuestros gurises".-"A no olvidar que hay muchas escuelas que son Nina: entran a las 8 y salen a las 16. Con un sándwich es difícil estar todo el día".-"El dinero de la tarjeta alcanza, el tema es que las encargadas cocineras no le den uso para mercadería y la usen en su casa".-"Hace 20 años soy cocinera y sería bueno que se les provea de ropa a las mismas. Además deberían pagar un incentivo por las compañeras que rotan en los distintos horarios".-"Hay escuelas que tienen conexiones no habilitadas y son un peligro. Y no va Redengas a controlar".-"Gran verdad. Yo me sentí la columna y sigo trabajando y rotando para dar la leche, ya que estoy en una escuela Nina y tampoco te pagan por insalubre o de riesgo".-"En la escuela EET Nº3 desde el martes tenemos clausurado el servicio de gas. Es envasado pero es vieja la instalación. Son chicos adolecentes y están hasta las 21. Lamentablemente arquitectura están lentos en arreglar las instalaciones, por lo cual solo podemos darle menú alternativo. Y respecto a lo que dijo el señor periodista. La fuerza no nos autoriza a nosotros cocinar en sus instalaciones y prestarnos dichos servicios. Menos les prestarán en otras escuelas. Las compras están limitadas a los proveedores que aceptan la tarjeta Sidecreer".-"Con respecto al gas en las escuelas ¿Por qué no usan equipos electrónicos? Yo tengo una panadería con todo eléctrico: anafes, hornos y demás. Es más seguro y económico. A parte estoy acoplando paneles para trabajar con energía solar".-"Los directivos son cargos docentes. Por culpa de la crisis originada por los políticos, deben hacerse cargo del comedor".-"El personal de cocina y limpieza tendría que acompañar con los reclamos de los docentes somos muy desunidos, es una pena. Hay cocineras que mezquinan la comida a los niños y se la terminan llevando ellas".-"Si los funcionarios enviaran a sus hijos a la escuela pública, otra sería la realidad. Lo mismo con el hospital y el transporte públicos".-"Felicitaciones a Lorena y todo lo que hace por los gurises. La saludó desde Gualeguay".-"Aparte del gas tampoco se preocupan por la seguridad de los empleados. Hay que ajustar mucho ese Ministerio, hacen oídos sordos a los reclamos de los empleados".-"¿A que la invitan a la señora del barrio Santa Lucía? Si le va a echar la culpa a Varisco y a Montiel por los federales".-"Quiero decir que a la hora de la leche hago pasta frola, tortas y los días de lluvia hago tortas fritas. Siempre cambio porque los chicos se cansan con las galletitas y los alfajores".-"En la escuela Tobar García la tarjeta la tiene la directora y ella busco lo mejor y hace lo mejor para que los chicos tengan lo mejor. Hay muy buenos cocineros y son muy amables con los chicos, que son especiales. Y tratan muy bien a todos. La directora hace lo posible para que los chicos coman bien y las cuentas están más seguras con la directora, me parece".-"El estado de las escuelas en general es crítico. Por ejemplo, en la escuela 146 no hay cloacas, hay pozos negros que se rebalsan y se pide el desagote, pero el camión siempre está roto y el agua servida brota por el patio de la escuela, por lo que tienen que suspender las clases".-"Quería contarles que la cooperadora de la escuela Gregorio Las Heras es quien ayuda a pagar el gas y parte de los gastos. Y este finde organiza un mate bingo".-"Las escuelas están arregladas con los proveedores, por eso no tienen stock".-"La responsabilidad de la habilitación es del Consejo de Educación, ya que el establecimiento es de ellos y comedores solo prestan el servicio en la escuela".-"Ellos ya incrementan la ganancia en el flete. En mi escuela son como 12 y ni siquiera miran al chico. Nosotras tenemos que controlarlos y atenderlas a ellas. Somos un par de cocineras que nos juntamos a mirar el programa".-"En la Escuela Hogar la comida es pésima y la higiene también. Hay empleados que se llevan los postres y alimentos".-"Los padres se acercan cuando tienen una queja, para felicitarte, no".-"Trabajo en la escuela de Vialidad y a nosotras nos alcanza la partida y la tarjeta la maneja el rector".-"Le mando muchos saludos a mi mamá que trabaja en la escuela Máximo Victoria de la Toma Nueva. Ella ama su labor y el amor que los chicos le brindan. Muchos saludos a todas las cocineras y en especial a las de la Escuela 204 Libertad, donde asisten mis hijos"..-"Creo que 50 alumnos por cada cocinero es mucho. En nuestro caso somos 4 de los cuales dos estamos con tareas pasivas y la escuela es Nina, además de tener dos niños celíacos y una niña diabética... Pienso que no se debe calcular solamente cantidad de niños si no también la demanda y trabajo que hay en cada escuela puntualmente".-"Grande Alicia, eso siempre lo dije también y soy cocinera. Tendríamos que tener un trabajo y los chicos comer en la casa todos juntos porque se a disgregado la familia. Por eso en muchos hogares han perdido el diálogo de familia".