Alberto y Cristina se reunieron con gremios para coordinar apoyo en la campaña

Hoy nos reunimos con @alferdez y los compañeros y compañeras del Frente Sindical para el Modelo Nacional, de la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma.



Nuestra prioridad es el trabajo. Lo vamos a recuperar entre todos y todas. pic.twitter.com/vA1fARQ1lF — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 13 de junio de 2019

En la etapa que viene vamos a tener que ser audaces y tener en claro las prioridades.



Frente al desamparo, la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma y el Frente Sindical por un Modelo Nacional decidieron organizarse y mantener viva la esperanza.



Cuidemos el trabajo argentino. pic.twitter.com/7AMWtsxET9 — Alberto Fernández (@alferdez) 13 de junio de 2019

En el marco de los encuentros sectoriales que las fórmulas nacional y bonaerenese mantendrán desde ahora y hasta el final de la campaña, Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Verónica Magario se reunieron hoy con las cúpulas del Frente Nacional por un Modelo Nacional y de las dos CTA.Por parte del movimiento obrero se hicieron presentes en la sede de La Bancaria, en el microcentro porteño, los dirigentes Sergio Palazzo, Hugo Moyano, Héctor Amichetti, Vanesa Siley, Hugo Yasky, Roberto Baradel, Daniel Catalano, Pablo Moyano, Walter Correa, Dora Martínez, Rubén García, Abel Furlan, Horacio Ghilini, Edgardo Llanos, Pablo Micheli, Domingo Moreira y Omar Plaini.La reunión, que incluyó un almuerzo, se extendió por más de dos horas, período en el cual se abordaron temas como la preocupación por la "crisis industrial y laboral, con la destrucción de puestos de trabajo y pérdida de poder adquisitivo", señalaron a NA fuentes cercanas a Cristina Kirchner.Más allá de compartir un diagnóstico sobre el estado de situación, la reunión sirvió para coordinar medidas de apoyo de este sector del movimiento obrero, que responde a una línea más contestataria que la CGT, a la campaña que se avecina.En un tuit que se difundió cuando la reunión aún no había concluido, la ex presidenta publicó una foto ampliada de los partícipes del cónclave, y definió que "la prioridad" del Frente de Todos será "recuperar" el trabajo.En el encuentro no estuvo el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, que ayer oficializó que será parte de la coalición del peronismo que ya tiene a la fórmula de los Fernández confirmada.El Frente Renovador es uno de los partidos que minutos antes de la medianoche del miércoles, al filo del vencimiento del plazo legal, el apoderado del PJ, Jorge Landau, inscribió como parte de la coalición "Frente de Todos", y en los próximos días se pulirán cuestiones como el lugar que tendrá el propio Massa en el frente.Las opciones se reducen a tres: si será precandidato presidencial para enfrentar a la fórmula FF, si encabezará la lista de diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires o si dará un paso al costado bajo la promesa de un cargo en un hipotético gobierno peronista.