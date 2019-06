"La forma de salir adelante tiene mucha similitud a la del 2001", dijo Lavagna

El candidato presidencial por Consenso Federal, Roberto Lavagna, viajó este jueves a Mar del Plata, luego de confirmar ayer la alianza con el gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, desde donde destacó que "la forma de salir adelante tiene mucha similitud a la del 2001".



Lavagna llegó a la ciudad de Mar del Plata con una extensa agenda de trabajo y fue recibido por Santiago Bonifatti, Presidente de Sumar por Mar del Plata. Allí el ex ministro de Economía entre 2002 y 2005, señaló: "Hay que recomponer ese matrimonio, que se tiene que dar en simultaneidad, entre consumo, dándole plata a los argentinos, e inversión, bajando los impuestos".



Y agregó: "Cuando sólo se apunta al consumo se termina en la inflación. Y Cuando solo se juega a la inversión se termina en la nada, como ocurre en este Gobierno donde hay cero inversión productiva, sólo hay inversión financiera".



El candidato a presidente por Consenso Federal se mostró entusiasmado por la coalición formada con el gobernador salteño. "Creamos un consenso importante con Juan Manuel Urtubey. Nos mantenemos estrictamente en lo que hemos sido desde el principio, una línea del medio que trata de evitar la polarización y que les ofrece a los argentinos algo distinto", declaró.



Además, comentó que "muchos ciudadanos le dicen "´yo no quiero votar entre lo malo y lo peor o entre lo peor y lo malo´". Para eso, sostuvo que trabajará "en darles una alternativa". "Las sociedades muy divididas y polarizadas son las que no crecen, de manera que tenemos que tratar de evitar lo que pasó en 2015", continuó.



En la ciudad balnearia, Lavagna visitó una fábrica elaboradora y exportadora de pescado. "La verdad que es una planta de primer nivel, todavía caminando a media máquina, a la espera de algunas autorizaciones y que el mercado interno le de aire", dijo después de la recorrida.



El candidato amplió su diagnosticó hacia las industrias en general. "Vi muchas cosas que faltan, que tienen que ver con cuestiones presupuestarias. Lo primero que hay que hacer es poner en marcha los recursos que están instalados, disponibles, pero que están parados. Hoy hay, en todo el sector industrial, no menos del 40% de la capacidad instalada sin utilizar", apuntó.



La agenda continuará con encuentros junto a referentes de Consenso 19, de la quinta sección y gente de la sociedad civil.