El Ventilador: Algunas opiniones sobre las alianzas electorales

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a esa problemática, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:

Macri anunció a Pichetto como su vice en el día de ayer, pero desde esta mañana y hasta últimas horas de la tarde, las noticias desde los diferentes frentes y partidos no dieron respiro.Finalmente, el ex ministro de economía acordó con el gobernador de Salta. Irán como candidatos a Presidente y vice por el espacio "Consenso Federal 2030". Lo que significa una modificación en el nombre "Consenso 2019", con el cual se había presentado Lavagna inicialmente.El "Frente de Izquierda y de los trabajadores" es otra de las alianzas presentadas. A las 5 de la tarde y en conferencia de prensa, la Izquierda unida confirmó que llegó a un acuerdo y presentarán listas unitarias en toda la Argentina.Pero uno de los anuncios más esperados llegó recién en horas de la tarde. Entre amagues de reuniones y cafés, al final Sergio Massa y Alberto Fernández sellaron una acuerdo electoral. Espacio al que llamaron "Todos".Alianzas cerradas. Pero... ¿Se pueden esperar más sorpresas en las fórmulas presentadas y aquella por presentar antes del 22 de este mes?-"Desde la vuelta de la Democracia es la primera vez que no hay un político radical en ninguna fórmula".-"Es verdad, cansan con mucha ensalada. He optado por mirar menos, sobretodo lo nacional".-"Macri eligió como compañero de fórmula a Pichetto porque fue siempre funcional al gobierno y ahora lo necesita para perseguir a la ex presidente desde Lo judicial y desplazar a Ramos Padilla, ya que sigue en el consejo de la magistratura".-"Qué pena que sea obligatorio votar. Los pobres alimentamos a estos vivos. Los que cobran planes sociales son votos cantados, no deberían votar".-"Cristina también hizo un manotazo de ahogado con el tema de buscarlo a Alberto Fernández. Están todos en la misma".-"El análisis que hago yo es que Macri y Pichetto son más ajuste y el verdadero candidato de cambiemos es el FMI. Estos dos traidores van a responder a lo mismo. Pichetto es un vende patria".-"Les diría a la mesa que la gente de a pie no podemos dialogar de políticas o modelos porque nos han llenado de odio. Entonces, cuándo más separados estamos es más fácil para manejarnos. Ustedes sabrán a quien me refiero".-"Creo que a Pichetto ya hay que expulsarlo del peronismo. Esos son traidores y lo mismo Urtubey. Ha hablado pestes estas últimas semanas. Eso no es ser leal a un sentimiento peronista".-"Si me permiten yo les diría que se acuerden de lo que prometió Macri en el debate con Scioli antes de las elecciones presidenciales pasadas y nos preguntemos en base a eso si vale la pena hablar del vice. Hoy el plan de Macri ya está marcado sea con quien sea".-"Me indigna... En este país los corruptos son ídolos. Qué lástima".-"Se están olvidando de un candidato que está en todos lados (TN, América, etcétera) y no lo nombran, que es José Luis Espert".-"Señores ¿quién es esa señora que está ganando espacio y no sabe nada de política? Por favor. Se dice llamar Alicia".-"Soy de los que vamos a votar con amor, los anti k de nuevo en contra, con su odio".-"El país se erigió sobre la grieta federales vs. unitarios. No trivializar con el fútbol. Aún hay quienes se oponen a la AUH, por ejemplo. Lo del 55 es fiel expresión de esta división".-"Pregunto ¿qué hace Urribarri presente en los juicios a Cristina? ¿Está procesado también?".-"Respecto a Pichetto en el Consejo de la magistratura, se tienen que dar varias cualidades para integrarla, entre ellas una es ser integrante del bloque opositor. Pichetto renunció hoy y también decidió no abandonar el Consejo ¿cuál es el interés de no salir? Lo único que se evidencia es que Pichetto le asegura al macrismo el control de los jueces y la persecución judicial".-"Antes de abrir más comedores escolares hay que hacer un sondeo profundo para verificar cuánta plata se fugan los encargados de comedores".