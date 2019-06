Pichetto dijo que Carrió le "deseó suerte y alentó a que trabajemos"

El precandidato a vicepresidente del oficialismo, Miguel Ángel Pichetto, afirmó que "el espacio del medio no se pudo consolidar" de cara a las elecciones y consideró que los comicios se definirán a partir de una "polarización" con la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner."El espacio del medio no se pudo consolidar y todo el escenario de la política argentina iba hacia la polarización", sostuvo el senador nacional al explicar la evaluación que hizo cuando aceptó ser compañero de fórmula del presidente Mauricio Macri.En declaraciones a las radios Metro y La Red, el rionegrino subrayó que "siempre" trabajó "para la consolidación de Alternativa Federal, que no se pudo consolidar como opción electoral", por lo que insistió en que hay "un escenario de polarización mucho más intenso".Por otra parte, el referente peronista contó que recibió el acompañamiento del ex senador radical Ernesto Sanz y confirmó que luego estuvo reunido con el gobernador jujeño, Gerardo Morales.Pichetto también confirmó que conversó con la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió: "Me deseó suerte y me alentó a que trabajemos".Por otra parte, el exjefe del bloque del PJ en el Senado se mostró a favor de convocar al gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, a Cambiemos porque "es una figura moderna, joven, atractiva, que tiene un diálogo institucional y es un hombre valioso"."Sería realmente un hecho positivo y estoy seguro de que el Presidente está sobre ese tema", puntualizó.Sobre la situación del líder del Frente Renovador, Sergio Massa, señaló que espera que "le vaya bien" y explicó en cuanto a su acercamiento al PJ: "La decisión política la tomará él".En cuanto a la política económica, Pichetto remarcó que "hay que trabajar en un acuerdo económico y social sobre convocatorias a sectores del trabajo y al sector empresario"."Poner la mira en la producción y el crecimiento es el objetivo que el Presidente tiene y que me ha transmitido. Esto ha impactado en el Gobierno el año pasado con las corridas financieras", indicó.Además, volvió a criticar a la fórmula Alberto Fernández- Cristina Kirchner, al sostener que "tiene algunas tomas de decisiones que han sido personalistas y autoritarias, no dignas de un partido que está en el llano y tiene que abrir el debate"."Además, algunas anomalías históricas muy complejas: como que la vicepresidenta elija al Presidente", destacó.