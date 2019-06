El Ventilador: Algunas opiniones sobre el escenario político provincial y local

Política Entre Ríos ya tiene gobernantes por cuatro años más

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a esa problemática, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:

Es la primera vez en 20 años que el peronismo presenta un solo candidato a gobernador y su frente Creer Entre Ríos, además, fue el más votado en todas las categorías.Estas cifras nos ubican ante un dato de relevancia: casi el 93% de padrón concentra los votos del frente oficialista y de Cambiemos. Sólo el 7% restante se divida entre 4 candidatos que no llegan a conformarse como una posible y real tercera vía.La polarización fue una de las protagonistas en las elecciones del domingo pasado. Y este dato fue tomado en cuenta con importancia por gran parte del gobierno Nacional.Teniendo en cuenta este contexto electoral, vale aquí preguntarse... ¿existe actualmente o habrá espacio para que emerja en nuestra provincia una tercera fuerza política?La incógnita a develarse por estas horas, para muchos, será el rol de Bordet y el de su frente provincial conformado por 11 partidos, en el armado y apoyo al peronismo unido a nivel nacional.Este miércoles cierran las inscripciones de alianzas para las candidaturas presidenciales y nuestra provincia ya tiene su armado político prácticamente definido de cara a los próximos 4 años. ¿Cómo se podrá especular que se comporte el electorado provincial en relación a las votaciones nacionales?-"Damos gracias a Dios que se fue Pichetto. Lo dice una peronista. Y Glauser que no hable mucho porque es como la alpargata".-"¿Peronistas con Macri no es lo mismo que Varisco con peronistas? Y así le fue. Creo que habría que avisarle a Macri lo que pasó en Paraná. Lo único que se ve es a la gente contenta".-"La gente no es cuidadosa, siguen votando a los corruptos K que se han robado todos y en pocos años son millonarios".-"Le pregunto al concejal Ganiza: Si antes del acuerdo con Varisco criticó al gobierno municipal y dijo que necesitaba un cambio y gente joven ¿por qué él no hizo nada siendo el gobierno de Cambiemos? Habla lindo y hace poco".-"Lejos de endurecerse Macri frente a la oposición, genera una bocanada de aire fresco agregando a un tipo de mucha experiencia e inteligencia como Pichetto".-"Alicia, no mienta. Vivo en el mismo barrio que usted y no hay carros en los contenedores".-"Estoy totalmente con el compañero Pichetto. El resto de los compañeros están todos especulando por un cargo, por eso no lograron armar Alternativa Federal".-"La compañera vecinalista que habla de derecha e izquierda que me diga qué era Perón. Yo digo que era de derecha ¿o no fue funcionario de gobiernos militares y después tomo las ideas socialistas de Alfredo Palacios y las plasmó como socialista y no izquierdista?".-"Esta señora Alicia está muy equivocada, habla de que no hay trabajo ¿o será que la gente prefiere vivir de los planes que daban a mansalva con dinero de los que trabajamos?".-"Alicia, usted no se olvide que estamos pagando lo que hizo Cristina. Usted vivió mejor, la felicito ¿Cristina no tiene que estar presa?".-"Por favor que la señora Alicia deje de mentir. Vivo en el mismo barrio que ella y por acá no se ven los carros como dice. Desde los 15 años que vivo acá y es la primera vez que esté barrio está limpio, las plazas iluminadas y las calles transitables. Que deje de hacer cámara y camine el barrio que hace años no se le ve la cara".-"Macri está quemado por avaro y soberbio, nadie se quiere acercar a él para vice. Pichetto traicionó a los suyos de nuevo".-"A esa señora vecinalista le digo que la Argentina estaba fundida con los 12 años del peronismo y ahora volvieron a ganar en Entre Ríos. ¿Qué van a decir cuando lo vuelvan a fundir al municipio los peronistas? No hay peor ciego que el que no quiere ver".-"Todos los invitados del pro, el pueblo entrerriano ya les dio una respuesta el domingo: el proyecto neo liberal lo único que hizo fue destruirnos ¿dónde viven estos políticos y algunos integrantes del programa?".-"Marcelo Casaretto. Si quieres ser útil a lo político no hagas negocios propios con la necesidad de la gente".-"No creo que la figura de Stratta haya sumado puntos. No ganó ni siquiera en su pueblo, Victoria".-"Perdón, pero ¿Bordet qué hizo estos 4 años? Las escuelas dan pena de abandonadas, nada de lo que prometió hizo. Pasa que somos ingenuos. Ya ganando mostraron los dictadores que vamos a tener, porque el actual intendente no intimidó jamás a ningún opositor y estos amenazan al trabajador. Pero los peronistas jamás reconocieron los ladrones que son".-"Quiero expresar mi dolor por los municipales que Bahl dijo que va a echar en diciembre. Yo soy desempleada y me duele mucho escuchar a una señora que tiene hijos llorando porque el marido se queda sin trabajo".-"Este gobierno neocolonial ha enfrentado a los argentinos, degradó nuestra calidad de vida como pueblo. Hoy cuesta mucho sostener el día a día, cada vez somos más los que debemos recortar gastos: prepaga, ropa, alimentos. Espero que como pueblo tengamos memoria en octubre".-"Realmente dan vergüenza de cómo tienen la caradurez de hablar de lo que se robó el anterior gobierno y no hacen un mea culpa y dicen dónde fue la plata que pidieron al FMI. ¿Por qué no dicen que la repartieron entre los amigotes de Macri para comprar dólares y enviarlos a cuentas del exterior? Hicieron su propio negocio. Aparte vergüenza me da el presidente, que se ha tomado más días de licencia que cualquier laburante en vez de preocuparse por el pueblo que no tiene y no puede llegar a fin de mes o por tratar de que las malas medidas tomadas no dejen sin trabajo. Vergüenza".-"Para Casaretto: ¿Qué cargo va a ocupar en la nueva gestión del gobernador? ¿O sigue en IAPV?".-"Tengo casi 40 años y desde que tengo uso de razón el peronismo no hizo nada. El cementerio tiene a los pobres difuntos tirados por todos lados. En gestiones peronistas de lo que prometieron no hicieron nada. Cuando los radicales han estado han hecho muchas cosas para Entre Ríos. Ahí son todos peronistas, viven cuestionando a Macri, a Varisco y los años que el peronista estuvo, robó y fundió el país. ¿Nadie se acuerda como tapaban la pobreza con planes para que estén sin hacer nada? Por qué los mandas a trabajar y se van a dormir. Una pena, dios quiera gane Macri porque, si no, peor que Venezuela seremos".-"¿Cuándo se va a poner las pilas Casaretto con las casas, que se caen a pedazos?¿cuánto sale la casa que estamos pagando?"-"Esta es segunda vez que hay una vicegobernadora. La doctora Romero fue elegida, pero Montiel no la dejó".-"Soy del Barrio 300 Viviendas. Podrían preguntarle a Casaretto cuando vamos a empezar a pagar la casa y dejar de pagar el canon de uso".-"El señor Casaretto que explique por qué los de la Mutual Modelo pagamos tanto. De dónde una vivienda social vale diez mil pesos".-"Si Bahl y Varisco iban a elecciones con el voto electrónico ¿Quién ganaba?".-"Los únicos que pueden sacar al país de la pobreza son los peronistas. Sea quien sea".-"Concejal Gainza, no gaste más saliva. Al peronismo siempre le importó sus ideologías peronistas. No les interesan los demás. Viven llenándose la boca hablando de Evita y Perón que si estuvieran vivos vergüenza tendrían, porque ellos no eran de esa ideología que ahora tienen los peronistas".-"¿Alguien puede explicar qué pasa en Santa Elena?".-"Los dos candidatos forman parte de la ruina de la ciudad. Saludos a Alicia. Gran luchadora a la que hay que respetar".-"Al señor Gainza ¿por qué se terminaron los operativos de limpieza después de las elecciones y se ve la ciudad con montones de basura? ¿Fue una estrategia de campaña?".-"Mi fórmula presidencial, ante tantas alianzas, es: María Eugenia Vidal-Alicia Kirchner. ¡No estaría mal!"-"Hola ¿qué tal? Quería reclamar o saber por qué tantas luminarias de las calles de Paraná quedan prendidas las 24. O sea, en pleno día siguen prendidas gastando miles de watts y contaminado innecesariamente".-"Felicitaciones Adan Bahl. El peronismo volvió a recuperar Paraná. Saludos de la seccional cuarta".-"Espero que Adán Bahl no sea tan dormido y lenteja para ser intendente. Que no se olvide que ganó prendido del saco de Bordet, no por votos propios".-"Más allá de lo personal nuestro intendente Sergio Varisco está haciendo muchas cosas en la ciudad para que se vea linda. Lo que pasa que al ciudadano nada le viene bien y por sobretodo no cuida nada. El señor Varisco es nacido acá y por lo tanto quiere su ciudad".-"Señor director del IAPV: el mandato se termina el 10 de diciembre, el intendente nunca faltó el respeto en meterse antes de la gestión en la que Osuna entregó fundida a la municipalidad, no hizo nada. ¿Y dónde está la plata? Ahora este señor que no conoce la ciudad quiere pisotear a quien está en el mandato. Siempre los peronistas quieren pisotear y hacer lo que quieren".