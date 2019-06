Bordet expresó su apoyo al peronista Perotti en Santa Fe

El gobernador Gustavo Bordet le expresó apoyo a la fórmula de Omar Perotti y Alejandra Rodenas en Santa Fe, que competirá con un frente unido el domingo por la gobernación de la vecina provincia.Junto a la ministra de Desarrollo Social, electa vicegobernadora, Laura Stratta, Bordet participó de un encuentro de los equipos técnicos en el Centro Cultural ATE Casa España. En ese ámbito habló del retorno del peronismo a Santa Fe, ponderó la fórmula que incorpora a una mujer al igual que la de Entre Ríos y ratificó su intención de promover la ley de equidad de género en los cargos legislativos. Además destacó la oportunidad de desarrollo de la Región Centro y habló la conformación de un frente nacional de cara a las elecciones de agosto y octubre."Es un gusto poder compartir con la fórmula esta noche en Santa Fe. Estamos muy contentos no solo por el triunfo sino también por la posibilidad que tiene la provincia de Santa Fe de tener esta fórmula para seguir trabajando en lo que venimos haciendo en la Región Centro", manifestó Bordet. "Y Santa Fe tiene que tener un gobierno peronista", afirmó."Con Omar nos une una historia política común. Ambos fuimos intendentes de nuestras ciudades, tenemos también esa vocación por considerar a la política como una herramienta de transformación para que a través de políticas públicas nuestra gente pueda mejorar progresiva y paulatinamente su calidad de vida".Por lo demás, reflexionó sobre "cuál es la importancia estratégica que tenemos a futuro de poder desarrollar la Región Centro con Juan Schiaretti, con Omar y con nosotros en Entre Ríos".A su entender, "es una oportunidad que se nos presenta histórica porque tenemos una visión prácticamente idéntica de la problemática que atraviesa nuestra región, de cuál es la salida que tenemos para proponer hacia un modelo de desarrollo, de crecimiento y de empleo, salir de esta espiral donde nos ha llevado el gobierno nacional desde el cual se prioriza lo especulativo, la renta financiera, y donde prima el individualismo por sobre lo colectivo".En contraposición, planteó, "entendemos que hay políticas que podemos aplicar hoy mismo desde la Región Centro que tienen que ver con la puesta a pleno de la hidrovía Paraná-Paraguay, con el trabajo en conjunto de nuestros puertos, con avanzar hacia una nueva matriz energética con energía limpias renovables que nos permitan avanzar en dotar a nuestras economías regionales en mejoras competitivas, y también en obras de infraestructura vial, sanitarias, en salud, en educación, que podamos abordarlo desde el conjunto".No obstante, Bordet aclaró: "Todo esto es muy difícil, se hace empinado, si no tenemos el control de variables que hoy son exógenas y que hoy maneja el gobierno nacional y que nos ponen en una situación donde nuestras provincias están quedando fuera de los mercados del mundo y con una caída estrepitosa del consumo interno".En ese sentido, el mandatario señaló: "Si seguimos sosteniendo tasas de interés del 70 por ciento, una inflación anualizada del 57 por ciento sumado a una brutal recesión, es muy complicado generar el desarrollo de la Región Centro como lo venimos planteando. Por eso, además de ganar en Santa Fe el domingo que viene, necesitamos tener un triunfo claro y contundente de un gran frente opositor nacional a estas políticas públicas que hoy se están implementando. Un frente que más allá de los nombres propios que hoy están en agenda, seamos capaces de construir un programa de gobierno que propenda a la unidad nacional"."Seamos capaces de construir un programa de gobierno que propenda la unidad nacional, un programa de gobierno que contemple un modelo de producción, desarrollo y empleo a este modelo de pobreza, exclusión y que prioriza y privilegia a un sector de amigos del gobierno y nada más", subrayó."A esto tenemos que llevarlo adelante para que nuestra región pueda desarrollarse. Por eso entendemos clave y prioritario poder tener el domingo la inmensa alegría de decir que en Santa Fe vuelve el peronismo, vuelve con una fórmula de lujo", continuó. "Me alegro mucho de que haya una vicegobernadora como en Entre Ríos, porque las políticas de género son importantes y tienen que plasmarse y llevarse a la práctica", dijo por último.