Tarifazos en clubes: presentarán un "manifiesto de queja"

Hugo Grassi es presidente de la Federación Entrerriana de Clubes y de la Confederación Argentina de Clubes y Entidades Deportivas . Mencionó a Elonce TV que de los veinte mil clubes que hay en actividad por toda la Argentina, "son aproximadamente 3600 los registrados" y que han recibido "una ínfima cifra" de lo prometido por el gobierno nacional en subsidios y ayudas económicas.



"Recordemos que cuando comenzaron los tarifazos, los clubes fuimos de los primeros en salir a manifestarnos. De ese 40 %, se cumplió muy poco, fue solo al principio, se dio en un 3 ó 4 %. Había que entregar la factura, algunos clubes recibieron en dos o tres oportunidades, esto es dos o tres boletas cuando en tres años, son 36 boletas. Había que registrarse para eso, con un montón de requerimientos", relató Grassi.



Se registraron aproximadamente 3600 clubes, de los 20 mil en el país.



Como consecuencia de los tarifazos, los clubes se vieron forzados a tomar decisiones que "atentan no solo contra ellos mismos".



"Hoy en Entre Ríos, el único club que tiene la pileta en Crespo, no la abre, porque están pagando tarifas del año pasado, han superado los 100 mil pesos. Igual situación ocurre en el Club Salto Grande de Concordia, que tampoco abrió las piletas este año", relató además.



Grassi dijo que harán un "manifiesto de queja" para dejar en claro la situación de las entidades deportivas. "No se ven perjudicados los clubes, se ven perjudicados los chicos, la comunidad. En el caso de Crespo, por ejemplo, al club lo usa toda la comunidad: el municipio, la policía, los abuelos, los chicos, no solamente los socios".