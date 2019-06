Urribarri en el encuentro entre Massa y el PJ: "Las coincidencias son muchas"

El ex gobernador y presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Sergio Urribarri, participó junto a las autoridades del Partido Justicialista (PJ) nacional de la reunión con Sergio Massa y dirigentes del Frente Renovador. "Conversamos acerca de diversas propuestas en relación a la difícil situación que atraviesa el país y las coincidencias son muchas", definió.







"Este encuentro con Sergio Massa es un paso más en la construcción de la unidad en la que varios dirigentes del peronismo y del campo nacional y popular venimos trabajando desde hace casi un año y medio", indicó Urribarri.







"La unidad hace tiempo dejó de ser una cuestión dirigencial. Hay una clara demanda de la mayoría de los argentinos de que trabajemos juntos para poner fin a este modelo que todos los días empuja a ciudadanos a la pobreza y a la indigencia. Es el pueblo, sobre todo los que más sufren, los que nos reclaman acciones para asegurar que el 10 de diciembre sea el último día del gobierno de Mauricio Macri", añadió.







"Por eso avanzamos hoy en el diálogo con el Frente Renovador, acercando posiciones y agendas de trabajo. Necesitamos terminar de construir la mayoría más importante, que por un lado represente la esperanza para triunfar en las urnas, y por otro, genere una gran coalición para poder gobernar la Argentina que sin lugar a dudas, será una tarea compleja", expuso luego.







El ex mandatario remarcó que "desde el inicio de este proceso, se produjeron varios hitos" y enumeró "la visita de Cristina Fernández de Kirchner a la sede del PJ, su definición de la fórmula presidencial junto a Alberto Fernández y cada domingo de elecciones en los que la unidad nos va asegurando triunfos en las distintas provincias".







Respecto a la charla mantenida en la sede del Frente Renovador, en Avenida del Libertador en la ciudad de Buenos Aires, Urribarri comentó: "Estamos seguros de que el acuerdo con Massa va quedar inscripto en esta lista de logros, ya que con él y con los dirigentes de su partido conversamos acerca de diversas propuestas en relación a la difícil situación que atraviesa el país. Como era de esperar, ya que el diálogo no es de ahora, las coincidencias son muchas", concluyó.







Además de Urribarri, al encuentro con Massa asistieron, entre otros, el presidente del PJ, José Luis Gioja; los gobernadores de Tucumán, Juan Manzur, y de Chubut, Mariano Arcioni; los diputados nacionales Eduardo De Pedro y Cristina Álvarez Rodríguez; los intendentes Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Gustavo Menéndez (Merlo); y el secretario general de la UOM, Antonio Caló.