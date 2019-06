Pichetto: "Macri me ha honrado, inmediatamente le dije que sí, no hubo dudas"

Política El Gobierno se reunirá mañana con la UCR antes del cierre de las alianzas

El senador nacional Miguel Pichetto afirmó esta tarde que el presidente Mauricio Macri lo "ha honrado" con el ofrecimiento de la vicepresidencia, al que dijo que sí "sin dudas"."Macri me ha honrado, inmediatamente le dije que sí, no hubo dudas", dijo Pichetto, en conferencia de prensa.El rionegrino afirmó también que renuncia a la presidencia del bloque Justicialista y que la decisión de aceptar la candidatura a la vicepresidencia fue "personal".El senador nacional del bloque Justicialista aseguró esta tarde que aceptó el ofrecimiento del presidente Mauricio Macri de acompañarlo en la vicepresidencia porque "cree en la República, los derechos y garantías de la Constitución, y la división de poderes"."Busco que nuestra macroeconomía se ordene sobre bases de sano equilibrio, sin deficits estructurales ni votalibilidades monetarias", señaló Pichetto en una declaración antes de brindar una conferencia de prensa en el Senado.Ya en tono de campaña y parado en la vereda opuesta al kirchnerismo, dijo estar "convencido de que Macri va a ser reelegido porque la Argentina no va a volver atrás, no va a volver a planteos autoritarios"."Eso no lo vamos a vivir. Estoy convencido de que nos va a tocar gobernar el próximo período y va a ser un período de recuperación muy fuerte para el país", agregó.En relación con su renuncia a la presidencia del bloque peronista en el senado, sostuvo que lo hace para "liberar a todos los compañeros de este compromiso que tuve durante 17 años".Contó Pichetto que "uno de los primeros diálogos fue con Urtubey, a quien respeto y he mantenido una construcción todo este tiempo. Tambien le informé a Sergio Massa, he conversado con el gobernador de Córdoba (Schiaretti), he hablado con numerosos gobernadores del peronismo, con ellos me une un vínculo de afecto personal".Insistió el ahora precandidato a vicepresidente que convocarán "a muchos dirigentes del peronismo que están excluidos, que están en su casa, que quieren ser parte".Sobre las políticas del gobierno de Macri, destacó que fue "siempre un opositor democrático, apoyando la gobernabilidad de la Argentina, a diferencia de otros que planteaban el escenario 'cuanto peor, mejor'"."Mi posición fue siempre de respeto a la figura del presiente. La economía se está estabilizando y la Argentina tiene destino. La Argentina de la pobreza extrema, de la ideología del pobrismo, la Argentina que se mira con la estadística de la UCA no es la Argentina que me contiene. Pensamos en una Argentina para los trabajadores y para los que buscan trabajo", enfatizó.