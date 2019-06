Gioja: "La foto final va a ser con todos juntos, incluido Massa"

El presidente del Consejo Nacional del PJ, José Luis Gioja, confió en que finalmente el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, sea parte de la alianza opositora peronista.



"Con lo que tenemos nos va a ir muy bien; pero si le agregamos el Frente Renovador, nos va a ir mejor. Mientras más fuerzas juntemos en la oposición, mejor nos va a ir y mejor le va a ir al pueblo argentino", manifestó el diputado nacional.



Y añadió: "Por lo que dijo Massa, por lo que dijeron sus congresales, no hay diferencias y tendríamos que estar trabajando juntos en este gran frente opositor para derrotar a quien le hace daño al país, que es (el presidente Mauricio) Macri".



En diálogo con Futurock, el ex gobernador de San Juan se mostró confiado en que el tigrense será parte del frente electoral opositor que ya tiene confirmada la fórmula Alberto Fernández- Cristina Kirchner.



"La foto final va a ser todos juntos, todos los que tenemos que estar vamos a estar y Massa también", remarcó.



Finalmente, el ex gobernador de San Juan cuestionó al Gobierno en la previa al comienzo de la campaña formal: "Lo que tenemos enfrente no es para subestimar, lo que tenemos enfrente utiliza todos los métodos y todas las operaciones".