Bahl: "Devolveremos la confianza que nos han dado trabajando"

Política Bahl solicitó una audiencia al intendente Varisco

Adán Bahl, vicegobernador de la provincia e intendente de Paraná electo para los próximos cuatro años, estuvo en el programa, que se emite por, y habló sobre el triunfo electoral de este domingo."Fue un resultado esperado, nosotros teníamos la perspectiva de superar los 15 mil votos de diferencia, lo logramos; queríamos superar los 10 puntos y también lo logramos. La meta fue alcanzada", enunció."Como habíamos anunciado, presentamos una nota solicitándole una entrevista al intendente, de carácter urgente. Dejamos un teléfono de contacto pero hasta el momento no nos han llamado. Ni bien el intendente tenga tiempo iremos con un equipo de técnicos para hablar sobre la hacienda municipal, sobre la evolución de ingresos y egresos. Queremos conocer el libro de decretos. Queremos tener información que es pública, debería estar publicada", indicó.Expresó que "es una gran responsabilidad que nos hayan elegido, que hayan aceptado nuestra propuesta más de 70 mil paranaenses. Vamos a honrar esa decisión trabajando muchísimo. Seré el intendente de todos, de los que me votaron y los que no. Tenemos en claro que esto no es un cheque en blanco. Sabemos que la gente nos va a premiar si hacemos las cosas bien y nos va a castigar si hacemos las cosas mal. Este triunfo corresponde a todos los paranaenses que eligieron decirle `basta´ a una forma de gobernar de espaldas al pueblo"."Las obras que necesita la ciudad son muchísimas, algunas se van a poder hacer con recursos propios, de acuerdo a cómo estén las financias del municipio. Otras debemos gestionarlas con la provincia y otras con nación. Tenemos un equipo que va a trabajar muy bien en ese sentido, pero se necesita financiamiento. Hemos sido muy prudentes, anunciamos obras prioritarias pero se necesitan muchísimas obras de infraestructura", agregó."Durante cuatro años fui el representante de la provincia ante el CFI, que tiene una cartera de asistencia técnica que en muchos casos se aplica para el desarrollo de anteproyectos y proyectos ejecutivos. De aquí a fin de año estamos solicitando cuatro proyectos para que esas obras cuenten con la documental actualizada", remarcó.Sobre el marco nacional, consideró que "necesitamos conformar una alternativa. El próximo gobierno nacional debe priorizar la producción. Argentina solo saldrá adelante con un modelo productivo y de industrialización. Propiciamos la unidad. Que haya aparecido Alberto Fernández fue una buena noticia porque permitió mover el tablero. Nosotros propiciamos un peronismo unido"."Nosotros seguimos reunidos con nuestros equipos técnicos. Estos seis meses estableceremos las prioridades de nuestra próxima gestión. Hay personas muy valiosas, calificadas, con experiencia. Aún no definimos ningún rol. Hay gente que quiere aportar y lo estamos aprovechando. Vamos a enfrentar un gran desafío, un gran trabajo", consideró.Y finalizó: "notamos un pasivo flotante muy grande en la municipalidad que consideramos que en gran parte no tiene los documentos respaldatorios. Tenemos un Concejo Deliberante con el que vamos a trabajar muy bien. Las primeras medidas serán tomadas de manera inmediata. Trabajaremos todos los días para que todos los paranaenses podamos vivir cada día mejor. Devolveremos la confianza que nos han dado trabajando. Lo vamos a hacer desde ahora y de manera contundente desde el 10 de diciembre. La gente siempre va a poder plantearnos sus problemas, vamos a ser responsables. Vamos a gobernar con la verdad absoluta, abriendo el municipio y mostrando transparencia".