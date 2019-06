Cristina Fernández asistió a la cuarta jornada del juicio oral en su contra

La cuarta audiencia continuó con la lectura del requerimiento de elevación a juicio, que se prevé culmine en la próxima jornada, y luego se dará pie a que las partes planteen sus cuestiones preliminares y las indagatorias.



Fernández se sentó junto con su abogado Carlos Beraldi y siguió atenta la lectura del requerimiento de juicio, con el contenido de la acusación fiscal que tiene casi 600 páginas.



En el caso son juzgados 15 personas, entre quienes están la ex presidenta, los ex funcionarios Julio De Vido y José López, y el empresario Lázaro Báez.



Al finalizar la audiencia, los jueces del tribunal informaron que se pasaba a un cuarto intermedio hasta el próximo 24 de junio, ya que el próximo lunes es feriado.



En la jornada anterior, la ex presidenta había estado ausente porque el juicio se superpuso con una reunión de la bancada del Frente para la Victoria en el Senado, luego de que los magistrados la autorizaran a faltar si tenía que atender cuestiones parlamentarias.



Hasta los tribunales federales de Retiro se acercaron este lunes el ex gobernador de Entre Ríos Sergio Uribarri, los diputados nacionales Hugo Yasky y Nilda Garré, y los dirigentes gremiales Roberto Baradel y Eduardo López.



Además, acompañaron a la ex mandataria los actores Gerardo Romano y Arturo Bonín, y la dirigente de Madres de Plaza de Mayo Nora Cortiñas.



El ex titular de la AFI, Oscar Parrilli, también asistió a Comodoro Py y a la salida reiteró que está comprobado que "todas las obras se han ejecutado" y resaltó: "Claramente esto es bochornoso y hay una persecución política".