Alberto Fernández invitó a Massa a tomar un café para acordar su regreso al PJ

Massa, que viajó este domingo a Chubut para celebrar junto al gobernador Mariano Arcioni su victoria en esa provincia patagónica, aceptó la propuesta de reunirse que le realizó Fernández durante una charla que ambos mantuvieron en vivo en el canal de televisión C5N."Sergio, volvé a Buenos Aires, tomemos un café y terminemos con esto. . . Terminemos este tema, a ver cómo podemos avanzar, porque comparto todo lo que decís, tenemos que estar juntos", remarcó Fernández.

Massa, por su parte, le respondió: "Ojalá que podamos tomar un café y construir entre todos una nueva etapa que supere el fracaso de (el presidente Mauricio) Macri"."El ´Bicho´ no pudo en semifinales lo que Tigre pudo en la final, pensalo en términos políticos", agregó el líder del Frente Renovador, en alusión a la victoria de su equipo en el encuentro por el título de la Copa de la Superliga frente a Boca, después de que Argentinos Juniors -club del cual es hincha Fernández- cayera en la instancia anterior ante el conjunto de La Ribera.Desde Comodoro Rivadavia, Massa insistió en la necesidad de ofrecer a los argentinos "una respuesta frente al desastre del gobierno de Macri" y agregó: "Cualquier decisión que tomemos, tiene que estar basada en un compromiso de gobierno"."Será una charla que en algún momento tendremos que llevar adelante con todas las fuerzas políticas y todos los candidatos a presidente, incluido Alberto", dijo el tigrense, que reiteró la importancia, de acuerdo con su criterio, de "construir una gran coalición (opositora) de partidos" para enfrentar a Cambiemos en las próximas elecciones."Sobre un programa de gobierno vamos a poner de pie a la Argentina, no juntando dirigentes", subrayó Massa en declaraciones a C5N, antes de cruzarse al aire con Fernández, quien le propuso juntarse a tomar un café cuando regrese a Buenos Aires para "terminar" de gestionar su regreso al PJ, hoy encolumnado por detrás de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner."Tenemos la responsabilidad de construir una nueva mayoría que le ponga un nuevo gobierno a la Argentina", insistió Massa, junto a Arcioni en Chubut.Por su parte, Fernández, precandidato a Presidente de la Nación escoltado por Cristina en la fórmula, remarcó la necesidad de "estar juntos" en diálogo con Massa."Nadie tiene que someter a nadie. Yo sé que tenemos muchos más puntos en común que disidencias. Tenemos que profundizar esos puntos en común", remarcó Fernández, ex dirigente del Frente Renovador antes de regresar al kirchnerismo."Sergio tiene que definir qué quiere hacer; no sé lo que quiere hacer Sergio, él sabe cuánto lo quiero, cuánto lo respeto y cuánto lo valoro, si él decide sumarse será bienvenido, sino lo lamentaré y lo seguiré valorando", también dijo Fernández de Massa este domingo por la noche.