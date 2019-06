El gobernador Arcioni obtuvo su reelección en Chubut

El gobernador Mariano Arcioni logró su reelección en los comicios generales de Chubut al obtener casi el 38 por ciento de los votos, con unos siete puntos de ventaja sobre el kirchnerista Carlos Linares, y celebró su triunfo junto al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, en esta provincia patagónica.



Arcioni, de Chubut al Frente, se alzaba con el 37,59% de los sufragios, en tanto Linares sumaba el 30,63%.



Por su parte, el postulante a gobernador de Cambiemos, el radial Alberto Menna, obtenía el 15,3% de los votos, en el tercer lugar de las preferencias.



"No me puedo dejar de emocionar, muchas gracias a todos", dijo Arcioni al celebrar la victoria y agregó: "Hemos ganado en el 97 por ciento de las localidades de la provincia, incluyendo aquí en Comodoro (Rivadavia)".



Sostuvo el gobernador que el triunfo se debía al "esfuerzo", al "sacrificio" y también "a la honestidad", y remarcó: "Estamos defendiendo los intereses de cada uno de los chubutenses y lo vamos a seguir haciendo".



"Se acaba de ratificar el rumbo y el compromiso que tenemos los chubutenses de defender a la provincia", añadió Arcioni, que agradeció a su "amigo de la vida" Massa por su acompañamiento y por haberlo respaldado incluso "en momentos difíciles".



"Tengo un sueño, la esperanza de un Chubut unido", insistió el mandatario provincial durante los festejos.



Por su parte, Massa, en declaraciones a la prensa, sostuvo que "Arcioni es un gran dirigente; es la persona más indicada para gobernar Chubut".



Poco más de 400 mil chubutenses estaban habilitados para sufragar en las elecciones provinciales, en las que se esperaba una disputa más reñida entre Arcioni y Linares, un dirigente peronista muy cercano a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.



En las PASO del 7 de abril pasado, el actual mandatario había obtenido la mayor cantidad de votos de manera individual, con el 32%, pero en la suma por agrupaciones fue superado por el Frente Patriótico Chubutense, que consiguió el 34% con tres precandidatos, de los cuales Linares resultó vencedor.



Arcioni, que llegó al cargo de gobernador tras la muerte de Mario Das Neves en octubre de 2017, se impuso con Ricardo Sastre como compañero de fórmula, en tanto Linares compitió escoltado por la concejal de Puerto Madryn Claudia Bard y Menna, por la dirigente de Trevelin Fernanda Abdala.



En los cuartos oscuros chubutenses también estuvieron las boletas del Partido Obrero (2,77%), con Gloria Fernanda Sáez y Daniela Gordiola; el MST (2,27%), con el binomio Cristian Masquijo-Lucía Sandobal; el Polo Social (1,89%), con Oscar Petersen y Mario Triviño; y el Partido Independiente de Chubut (1,49%), con Carlos Eduardo Whon y Maira Raquel Frías.



Según datos del Tribunal Electoral de Chubut, un total de 439.163 electores se encontraban habilitados para sufragar en 251 mesas distribuidas en esta provincia patagónica.