"La unidad del peronismo hizo posible el triunfo contundente de Bordet"

El ex gobernador y presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Sergio Urribarri, felicitó a Gustavo Bordet y a Laura Stratta y a todos los dirigentes del justicialismo que ganaron en sus territorios luego de conocerse los guarismos de las elecciones generales en la provincia. También destacó el proceso de unidad del peronismo que conduce la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el aporte de Alberto Fernández en el acuerdo sellado en Entre Ríos."Los contundentes resultados obtenidos a nivel provincial y las victorias en muchos municipios fueron posibles gracias al proceso de unidad que conduce con generosidad y grandeza nuestra líder Cristina Fernández de Kirchner", expresó el ex mandatario, al tiempo que destacó "el enorme trabajo de Alberto Fernández para alcanzar el acuerdo en Entre Ríos"."Van mis felicitaciones a Gustavo Bordet, a Laura Stratta y a todos los compañeros y compañeras de nuestro movimiento que hoy contaron con un gran apoyo de los entrerrianos", añadió.Urribarri agradeció también "a la militancia por la confianza y por el incansable trabajo realizado en todo este tiempo" y "a los entrerrianos por el acompañamiento a nuestro espacio, por el reconocimiento al esfuerzo del gobierno provincial para mantener la provincia a flote en un contexto de ajuste, y por sostener la esperanza en estos momentos tan difíciles para todos los argentinos".Urribarri marcó "la necesidad de revertir el desastre económico y social generado en estos tres años" e instó a "volver a cultivar la tierra arrasada que va a dejar el macrismo y devolver la felicidad al pueblo argentino"."Tenemos que reconstruir nuestra Patria y ser mejores de lo que fuimos. Por eso la convocatoria a ese pacto social que definió Cristina es cada vez más amplia. Todos somos y vamos a ser necesarios en la etapa que viene. Y lo vamos a lograr consolidando la unidad a nivel nacional de la mano de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner", concluyó.