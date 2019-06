Cresto festejó su triunfo en Concordia: "Tenemos muchísimo para mejorar"

Con un 49,2 por ciento de mesas escrutadas, el actual intendente de Concordia se impuso nuevamente, alcanzando la reelección por un nuevo período. La diferencia es de 57,70% sobre el 35,80% de Roberto Niez, candidato de Cambiemos, quien quedó en segundo lugar.



Minutos antes de las 22 del domingo, el candidato de Creer Entre Ríos arribó al búnker para celebrar los resultados obtenidos.



"Primero el agradecimiento a toda la comunidad de Concordia. Lo vemos como un acompañamiento a lo que venimos haciendo", comentó Cresto.



Agregó que "es un gran acompañamiento, pero también un mensaje a lo que son las políticas nacionales. La gente pide un cambio de rumbo, porque no aguanta más".



Al ser consultado por los resultados, el intendente admitió que no pensaba lograr tanta diferencia: "La verdad que pensábamos que íbamos a ganar por un 13 o 14 por ciento. Tenemos muchísimo para mejorar. No hay que subirse al caballo, tenemos que mejorar nosotros, nuestra forma de trabajar todos los días. Voy a tratar de mejorar y dar el 100 por ciento", prometió.



"Creo que vamos a un modelo de país mejor, porque la gente apostó, confió en otra alternativa que no fue y hoy dijo basta. Por eso entiendo que se viene proceso diferente no solo en Concordia, sino en la Argentina", remarcó Cresto.



Más adelante en su relato, el intendente sostuvo que "con el gobernador Bordet supimos aguantar y sostener en un momento difícil del país y ahora creo también que este resultado en Concordia va a ser fundamental para que nuestro gobernador se pueda posicionar y pelear por nuestras economías regionales, Salto Grande y todo lo que hace falta para los entrerrianos".



Y agregó que "hemos marcado una forma de construir moderna en la política, de mostrar consensos y no confrontar por la confrontación misma". (El Entre Ríos y Diario Río Uruguay)