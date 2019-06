Se cortó la luz en una escuela y en algunas mesas "se iluminan con celulares"

La directora de la escuela "Bernardo Quirós" de Paraná, permanecía "sin electricidad" al menos, hasta pasado el mediodía. "El cortocircuito se originó en un fluorescente", acotó.



"Dimos aviso a la Junta Electoral, y estamos a la espera de que pueda solucionarse el inconveniente. La Departamental de Escuelas está cerrada, no es fácil encontrar un electricista, las escuelas no tenemos dinero para pagarles; esperemos que alguien haya previsto esta contingencia. A las 15, no se va a ver nada", destacó la mujer a Elonce TV.



Dijo asimismo que "cuando llegamos, había luz. A las 8, prendimos un fluorescente que hizo un cortocircuito y ya no hubo posibilidades de arreglarlo".



En tanto, expresó que se comunicó con "Arquitectura, con nuestra supervisora, con la municipalidad, aunque nadie nos ha dado respuestas".



En esa escuela "todas las mesas dan a un pasillo, y si no tenemos cómo iluminar, va a ser imposible realizar la tarea".



En algunas mesas, "para poder ver los padrones, se iluminan con celulares". Elonce.com.