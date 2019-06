Son 49 los extranjeros habilitados para votar en Paraná

En el edificio de la Municipalidad de Paraná se encuentra la urna en la que deben emitir su voto aquellos ciudadanos extranjeros residentes en la provincia desde hace más de dos años.



Gerardo, presidente suplente de la mesa, indicó a Elonce TV que "en el padrón tenemos 49 personas habilitadas para votar. Hasta las 13 solo habían venido 10 personas de nacionalidades ecuatorianas, paraguayas, italianos y una chica alemana. En el padrón hay suecos, españoles, estadounidenses. Es variado".



"No votan para presidente ni gobernador. En el cuarto oscuro solo hay boletas de intendentes y concejales. Solo votan para la ciudad de Paraná", indicó.



Asimismo, resaltó que "hay muchos extranjeros en la ciudad pero no es obligatorio que se inscriban y también falta difusión sobre la inscripción, suponemos que por eso no se han inscripto". Elonce.com