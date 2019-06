"Lo que hicimos se aprecia en la ciudad", dijo Varisco tras emitir su voto

El actual intendente de Paraná, Sergio Varisco, que va por su reelección al frente de la comuna, votó pasadas las 11.30 en la mesa Nº 379 de la escuela República de Chile.Antes de emitir su sufragio, habló cony destacó que "no ha habido inconvenientes ni con fiscales ni con aperturas de mesas".Tras ello, indicó que vive esta jornada electoral "con mucha tranquilidad, nosotros hemos ido siempre a la elección y con la misma bandera en democracia. Lo que hicimos se aprecia en la ciudad, no hemos hecho una campaña agresiva, al contrario, la idea de la campaña nos quitó visibilidad, pero cada vecino sabe".Finalmente, el Intendente citó una frase del expresidente Alfonsín, cuando se lo consultó sobre qué ocurrirá este lunes: "Mañana tiene que ser un día normal, como dijo Raúl Alfonsín en octubre de 1986, hemos ganado una elección pero no hemos derrotado a nadie y nadie puede sentirse derrotado".