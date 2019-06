"Hemos cumplido con nuestra obligación y estamos entusiasmados. Todo viene desarrollándose normalmente. No tenemos mucha cantidad de boletas, dado que el gobierno provincial, como lo hizo en las PASO, no garantizó la impresión de boletas, como lo hace la Nación. Eso es lo mínimo que se garantiza para las elecciones, por lo que estamos cuidando las boletas", manifestó el candidato a gobernador, que sufragó a las 10:40.



En el mismo sentido, afirmó que están "esperanzados" en que "la gente que no votó en las PASO, o lo hizo en blanco, lo hagan ahora, para fortalecer un proceso democrático, más allá de a quién decida votar".



Barzola mencionó que este domingo "estaré en la sede de nuestro local partidario, en calle Feliciano 278, controlando lo que sucede en cada una de las distintas localidades". Elonce.com