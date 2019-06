Además de Entre Ríos, otras cuatro provincias van a las urnas

Además de Entre Ríos, Tucumán, Chubut y Jujuy también elegirán a su gobernador por los próximos cuatro años, en tanto que Mendoza definirá a los candidatos que competirán en los comicios generales previstos para el 29 de septiembre.



El gobierno del presidente Mauricio Macri, con una sola victoria en su haber, la legislativa de Corrientes, tiene la mirada enfocada en Jujuy, donde espera que el radical Gerardo Morales le entregue un triunfo seguro.



Para la UCR también será una jornada clave, ya que un éxito en el norte y otro en la interna mendocina lo colocaría en una buena posición para ir a negociar a la Casa Rosada la semana próxima la candidatura a vicepresidente de Macri.



Por la oposición, las fichas están puestas en Tucumán, Chubut y Entre Ríos, en tanto que en Mendoza hay una disputa entre el kirchnerismo y el PJ tradicional.



El precandidato presidencial del peronismo Alberto Fernández se reunió esta semana con Manzur en Buenos Aires, y capitalizará su victoria si consigue la reelección, lo mismo que con la encaminada consagración de Gustavo Bordet.



La incógnita está en Chubut, donde se aguarda una definición voto a voto: Mariano Arcioni busca su segundo mandato y la pelea estará dada con el postulante kirchnerista Carlos Linares.



Manzur y Alperovich se enfrentan en Tucumán

El gobernador Manzur (Frente Justicialista) intentará lograr la reelección y su principal competido es el senador nacional José Alperovich (Hacemos Tucumán).



Las dos opciones del peronismo pican en punta, aunque también tiene aspiraciones la senadora nacional Silvia Elías de Pérez (Cambiemos), y el concejal de San Miguel de Tucumán y líder de Fuerza Republicana, Ricardo Bussi, cuyo padre había sido gobernador provincial y años más tarde condenado a reclusión perpetua por delitos de lesa humanidad.



Mendoza define a sus candidatos para septiembre

El gobernador mendocino y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, no tiene reelección y no logró imponer a un candidato único que lo represente, por lo que el frente Cambia Mendoza, llevará dos listas: la UCR respalda al actual intendente de la capital, Rodolfo Suárez, contra el presidente del PRO de Mendoza, Omar De Marchi.

La otra interna de peso se da en el conglomerado peronista "Elegí Mendoza-Frente político y social", donde la disputa es entre el kirchnerismo, encabezado por la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, y el PJ tradicional, que representa el intendente de Maipú, Alejandro Bermejo.



Chubut elige entre Arcioni y Linares

El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, buscará retener el cargo, desafiado por el postulante del peronismo Carlos Linares, muy cercano a Cristina Kirchner.

En las PASO del 7 de abril pasado, Arcioni obtuvo la mayor cantidad de votos de manera individual, 32 por ciento, pero en la suma fue superado por el PJ-FPV que logró el 34 por ciento con tres precandidatos, de lo cuales Linares resultó vencedor.

Por eso se estima que será una elección prácticamente mano a mano entre Arcioni y Linares.



Morales quiere darle un triunfo al Gobierno en Jujuy

El actual mandatario Gerardo Morales buscará su segundo mandato, mientras que el peronismo lo desafiará, pero dividido en cuatro postulantes.

El ex funcionario provincial Julio Ferreyra y el ex juez federal Vicente Casas compiten contra el radical, al igual que el senador nacional Guillermo Snopek, y la kirchnerista Paula Álvarez Carrera.