Los entrerrianos vuelven a las urnas este domingo: Los cargos que se eligen

El escrutinio provisorio se realizará en el Centro de Convenciones

Los entrerrianos acudirán este domingo a las urnas para elegir, gobernador, vicegobernador, senadores y diputados provinciales, intendentes, concejales, vocales de comunas y vocales de juntas de gobierno.Será la segunda vez que se vota en el año. Se volverá a votar en la PASO para elecciones nacionales el 11 de agosto; en las generales nacionales, el 27 de octubre; y probablemente en el balotaje presidencial, el 24 de noviembre.También se presentan como candidatos a gobernador Atilio Benedetti, de Cambiemos; Lino Sapetti, de la Confederación Vecinalista Entre Ríos; Luis Meiners, de la Nueva Izquierda; Hugo Barzola, del Partido Socialista; y Tania Acebal, del Partido Ser.Cada sector presenta su lista de candidatos a diputados provinciales y senadores provinciales. Esas son las 18 listas provinciales. Para autoridades de municipios, comunas o juntas de gobierno hay 493 listas.En la provincia no hay segunda vuelta electoral, por lo que la victoria de cualquiera de los candidatos será legítima aunque la diferencia sea de solo un voto. Dentro de las novedades que presenta esta elección, se elegirán por primera vez autoridades de comunas, ya que tras la sanción de la ley que reglamentó su creación (incluida en la reforma constitucional de 2008), hubo 55 juntas de gobierno que pasaron a esa categoría. Igualmente hay cinco municipios de reciente creación (María Luisa, Pueblo Brugo, El Pingo, Aldea Brasilera y El Brillante) que elegirán por primera vez intendente y concejales.Las elecciones primarias del 14 de abril marcaron una fuerte diferencia a favor del oficialismo justicialista, con lo que desde el sector que encabeza Bordet, la expectativa es repetir o mejorar esa elección, con un objetivo no explicitado de alcanzar los 60 puntos porcentuales.El resultado de las elecciones PASO, de haber sido el de una elección general, hubiera determinado que en la Cámara de Senadores el justicialismo lograra 16 de las 17 bancas; y en Diputados le hubiera tocado 21 bancas al Frente Creer y 13 a Cambiemos.La estrategia de Cambiemos apuntó a reducir esa diferencia, y eventualmente, avizorar un triunfo. Si bien lo último parecería lejano, una mejor performance de esa alianza electoral permitiría evitar que el justicialismo tenga mayorías legislativas tan amplias. También se intentó provincializar la agenda de la elección, cosa que podría parecer a priori algo normal, si se considera que la elección se despegó de la nacional, mediante una ley aprobada en la Legislatura también con los votos del macrismo.Dentro de los otros partidos que compiten se enfatiza la posibilidad de lograr tener un representante en la Cámara baja. Si bien todos los candidatos a gobernador lograron superar el piso del 1% para llegar a la elección general, la situación en la que quedaron tras las paso todos los postulantes, excepto Bordet y Benedetti, convierte en casi imposible pensar en que puedan disputar el cargo. Su campaña apuntó más a tratar de consolidar los candidatos legislativos y disputar el lugar de tercera fuerza.La lista de candidatos a diputados del Partido Socialista es encabezada por Verónica Magni; la de la Izquierda Unidad, por Nadie urnas. Se realiza la décima elección de autoridades provinciales y municipales desde 1983, y por segunda vez separadas de la nacional.La de este domingo será la segunda elección provincial que se hace separada de los comicios nacionales. Burgos; la de la Confederación Vecinalista por Alberto Olivetti; y la del Parido Ser, por Alejandro Milocco. Para la definición de la cantidad de bancas de diputados provinciales que le corresponde a cada partido se aplica el sistema D'Hont.Esto consiste en sumar todos los votos emitidos, inclusive los votos en blanco, y dividir ese total por el número de escaños (34). El resultado obtenido será la barrera que determinará cuáles son las listas que tienen derecho a representación.Luego se deben sumar los votos obtenidos por los partidos que tienen derecho a representación, y el total se dividirá también por el número de bancas. Luego se dividirá el número de votos obtenidos por cada lista, por este nuevo cociente, y el número resultante indicará la cantidad de bancas que corresponde a cada una.Si con esto no se alcanzaran a adjudicar todas las bancas, se adjudicarán las sobrantes a las listas que hayan obtenido mayor residuo, no correspondiéndole por este concepto más de una a cada partido. Cuando varias listas tengan residuos iguales, la adjudicación se hará por sorteo.Si el partido que obtiene la mayor cantidad de bancas no alcanza la mayoría absoluta (18 diputados), se le adjudicará dicha mayoría. El resto de las bancas se distribuye entre los partidos minoritarios aplicando el mismo proceso ya descripto.Las principales expectativas están centradas en Paraná, donde se replica el esquema provincial pero de manera invertida. El actual intendente, que busca ser reelecto, es de Cambiemos.En tanto, el adversario que quiere evitar que el radical Sergio Varisco se convierta en el primer paranaense en ser reelecto de manera consecutiva en el cargo, es el vicegobernador Adán Bahl.Por la cantidad de electores se destacan las elecciones de Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay; lo mismo que el resultado de todas las cabeceras departamentales y algunas otras ciudades con importante cantidad de electores como Santa Elena, Chajarí o Crespo.En la Capital del Citrus el intendente Enrique Cresto va por su reelección enfrentando al macrista Roberto Niez, y a candidatos del socialismo, la Confederación Vecinalista y Ser.En la ciudad del Carnaval del País el intendente justicialista Martín Piaggio volverá a enfrentarse como en 2015 con Javier Melchiori, de Cambiemos, y también participará Domingo Carraza como candidato de un partido local.En La Histórica no es el intendente el candidato del justicialismo, sino el viceintendente Martín Oliva, quien enfrentará al macrista Juan Ruiz Orrico, y a otros cuatro candidatos más.Del mismo modo que se espera un mayor porcentaje de votantes. El 14 de abril la concurrencia a las urnas fue del 75,1% del padrón. Cuándo nos enteramos Los primeros resultados podrán conocerse a partir de las 21, a través del sitio web http://elecciones2019.entrerios.gov.ar/escrutinio2019/index.php La coordinación del escrutinio está a cargo de la Secretaría General de la Gobernación, siendo ejecutado a través de la Secretaría de Modernización del Estado, Ciencia y Tecnología y la Dirección General de Informática, organismo que ha realizado históricamente el conteo provisional de votos en la provincia de Entre Ríos.Así como se llevó a cabo en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), también en las generales, los partidos políticos designaron veedores para monitorear la carga de cada uno de los telegramas que lleguen al centro de cómputos para su procesamiento.El Ministerio de Gobierno y Justicia, por su parte, llevó adelante las tareas de apoyo para el normal desarrollo del proceso electoral, de conformidad con los requerimientos formulados por el Tribunal Electoral provincial y en ese sentido, coordinó acciones en la firma de los convenios con la Justicia Electoral Federal, para tareas de apoyo técnico, el Correo Argentino, encargado de la logística y la Casa de la Moneda, que tuvo a su cargo la confección de padrones electorales.Desde la Secretaría de Modernización, se mantuvieron encuentros con el Correo y el Tribunal Electoral para reducir la cantidad de Actas Circunstanciales y Telegramas Ilegibles que se recibieron en las PASO, reforzando capacitaciones con presidentes de mesas. El escrutinio provisorio tiene como único objetivo brindar un servicio de información a la ciudadanía. No tiene relevancia jurídica, publicó