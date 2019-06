Ladrón atacado por pitbulls: La imputación que complica a la dueña de los perros

Sociedad Ladrón sufrió la amputación de una pierna tras ser atacado por dos pitbulls

Sociedad Ordenan sacrificar a los pitbull que atacaron a ladrón que sufrió una amputación

"Tenía un perro, está permitido, hay que pasearlo con correa y con bozal, eso sí. Pero en tu casa, sin nada. No es un tigre de bengala". La figura planteada por una importante fuente judicial alcanza y sobra para entender que parece insólita la imputación que aún pesa sobre la dueña de dos perros que atacaron a un ladrón en Los Polvorines, partido de Malvinas Argentinas, provocándole la amputación de una de sus piernas y otras lesiones importantes.En el hecho, ocurrido durante la madrugada del sábado, un hombre sufrió la amputación de una pierna y otras heridas graves luego de ser atacado por dos perros pitbull cuando se metió en una casa de la calle Senillosa al 400. Los vecinos llamaron al 911 al escuchar ladridos y los gritos de dolor del hombre.El subsecretario de Seguridad del municipio de Malvinas Argentinas, Jorge Cancio, dijo que desde la dependencia van a asesorar jurídicamente a la dueña de los perros ya que cree desmedido que la Justicia la haya imputado cuando, según su punto de vista, "todo indica que los perros actuaron porque este hombre entró con fines de robo"."No habría que imputar a la mujer, no hay delito. Lo que deberían analizar es qué acto imprudente cometió la mujer para que se le impute un delito. Un acto doloso no es, no tuvo la intención de lastimar a nadie. Debería ser legítima defensa para ella", detalla la fuente.Para dejar más en claro aún la discutible imputación, este funcionario judicial plantea el escenario al revés: "Ella podría estar imputada si ve a los ladrones, los deja encerrados en un patio y le suelta los perros, sin que ella esté bajo peligro. ¿Se entiende? Hay otro concepto judicial que también debe considerarse.La autopuesta en peligro de la víctima, en el caso del delincuente. Yo tengo un deber con ese perro pero cede cuando la otra persona, en este caso el ladrón, eleva su nivel de riesgo"."Creemos que no es justo que la mujer termine imputada en una causa penal cuando, por lo que se está averiguando, todo indica que el hombre entró a cometer algún robo en la propiedad. La vamos a defender desde la subsecretaría", confirmó, por su parte, Cancio.