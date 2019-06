Diputados sesionará el 26 de junio por Ley de Góndolas y Ley de Semillas

El presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, confirmó que abrirá el recinto el miércoles 26 de junio para tratar el postergado proyecto de Ley de Semillas, que el Gobierno reclama desde diciembre, y la Ley de Góndolas, una iniciativa que divide posiciones en el oficialismo pero que la Casa Rosada dio luz verde para discutir.



En principio se había barajado la posibilidad de sesionar el miércoles que viene, pero esa fecha coincide con el cierre de las alianzas electorales, y muchos diputados van a estar absorbidos por esas faenas.



El miércoles siguiente, el 19, también era una fecha problemática porque iba a estar encajonado entre los feriados del 17 y el 20 de junio, además de estar pocos días antes de la inscripción de las listas de candidatos.



Por eso, Monzó acordó en una reunión con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, correr la sesión para el 26, al cabo de la cual se bajará el telón del Congreso para el inicio de la campaña.



En el marco de un año con escasa actividad legislativa, la última vez que Diputados había abierto el recinto para sesionar había sido el 15 de mayo pasado, cuando el oficialismo logró convertir en ley el proyecto de financiamiento de los partidos políticos, que legaliza los aportes de empresas privadas a las campañas.



Durante el tratamiento en comisiones, no se alcanzó un consenso pleno sobre el proyecto de Góndolas, que culminó con un dictamen de mayoría de la oposición y otro de minoría del oficialismo, con una diferencia mínima de firmas entre uno y otro.



El texto de la oposición establece regulaciones más duras para combatir la competencia desleal y los abusos de posición dominante en las bocas de expendio. .



Estipula, por ejemplo, que en góndolas y locaciones virtuales la exhibición de productos de un proveedor o grupo empresario no pueda superar el 30% del espacio disponible que comparte con productos de similares características.



En cambio, el dictamen de Cambiemos propone borrar esa restricción cuantitativa y fijar un mínimo de tres proveedores por estante.



La propuesta opositora es más estricta también en este último punto ya que obliga a los supermercados a ofrecer como mínimo cinco proveedores por estante.



Más allá de que el dictamen opositor cosechó más firmas en el plenario de comisiones, el escenario está absolutamente abierto ya que se desconoce, al momento, cómo votaría la bancada de Alternativa Federal, ya que el salteño Pablo Kosiner había faltado a esa reunión.



En definitiva, la postura del PJ no kirchnerista actuaría como árbitro y podría volcar voltear el dictamen opositor, o bien convalidarlo con los votos.



La reunión entre Monzó y Peña permitió destrabar el tratamiento de la Ley de Góndolas, ya que antes no había quedado claro si la Casa Rosada apoyaba o no el proyecto que había sido impulsado, entre otros, por la diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió.