El Ventilador: Mensajes de la gente sobre las elecciones del domingo

Este domingo, el actual vicegobernador de la provincia, Adán Bahl, disputará la intendencia desde el Frente Creer Entre Ríos. Estuvo en El Ventilador, respondió preguntas y contó sus propuestas.-"¿Qué pasa si el presidente de mesa no se presenta?"-"Adán, ¿qué pensás hacer con el parque industrial que supuestamente está colapsado? ¿Dónde encontramos lugar para quienes queremos trabajar?"-"Por una Paraná digna...todo nuestro apoyo al señor Beto Bahl. Podemos hacerlo".-"Sr. Bahl ¿va a trabajar para recuperar el arbolado de la ciudad que está muriendo por los claveles del aire? Un pedido más: que vuelva el presupuesto participativo. Suerte, usted va a ser el próximo intendente".-"Recién llego del acto de cierre de campaña y fueron excelentes las palabras de nuestros candidatos y sobretodo dándole lugar a toda la juventud. Mucha suerte, Adán Bahl, para el domingo. Lo único que espero de usted es que cuando sea intendente se pueda dialogar. Tres años estuve pidiendo audiencia con usted y nunca me contestaron".-"Bahl ¿cómo tiene pensado atender el sistema cloacal? Ya que tenemos continuos problemas de desbordes por la planta elevadora en el Barrio 199 viviendas de Empleados de Comercio".-"¿Cómo va a hacer para mantener la cuidad limpia? ¿Colocando más contenedores? Primero tienen que educar a la gente. No tirar basura suelta en contenedores, no quemarlos. Y los recolectores que no los rompan".-"Hoy fui a saldar una multa que me hizo hacer un trapito de calle Alem que es donde vivo. Me tomó toda la mañana. Fui a las 7.30 y salí a las 13. Trabajo en Crespo y perdí todas esas horas en el juzgado de faltas de Paraná".-"Saludos al futuro intendente Beto Bahl y espero como empleada municipal ordene el Municipio por el bien de Paraná".-"Soy un ex empleado del Senado. Para mí era un orgullo trabajar en el Senado, hoy no. Pregunto cómo va a hacer Bahl para ordenar la municipalidad, ya que no puede ordenar el servicio contable del senado del que faltan millones y millones con contadores presos. Que diga la verdad, ni conoce Paraná".-"Le pregunto cómo quiere que los vecinos lo apoyen si por ejemplo los barrios más necesitados como Antártida Argentina, Balbi, San Martín son los barrios en los que a usted no lo conocen. Solo se lo ha escuchado hablar mal del actual intendente y no se lo ha escuchado hablar con tanto énfasis en sus propuestas".-"¿Por qué no fue a ningún debate?"-"Le pregunto al señor vice gobernador si el despide gente para dar el lugar a la gente que lo sigue a él".-"Le pido al señor Bahl que por favor a los recolectores de residuos que sea del canasto al camión, porque los señores amontonan la basura y pasan horas hasta que la levantan y los perros desparraman todo".-"Quisiera saber qué posibilidades hay del colector sur para la cloaca".-"Adán Bahl. Si puede hacer tanto como intendente ¿por qué siendo vice gobernador en la actualidad no solucionó el tema del Hospital de la Baxada, agua, antenas, etcétera?"-"Quisiera saber qué va a pasar con la subsecretaría de deportes".-"Quisiera saber si el vicegobernador podría explicar que va a hacer con las jefaturas que dieron de directores y otros cargos nuevos".-"Mucha suerte Adán Bahl, nuestro vicegobernador se lo merece y nuestro gobernador Bordet. Que sea elegido intendente".-"Hace más de tres años que estamos esperando cloaca, gas natural o asfalto y no tenemos nada. Hemos presentado muchas notas y aún estamos sin respuestas. Tenemos los impuestos al día ¿qué va a hacer Bahl?".-"Ojalá Bahl sea el próximo intendente, tiene capacidad y experiencia. Si me permiten, si gana Varisco me voy a vivir a Groenlandia".-"Consulta para el contador: ¿qué piensa hacer con el uso del espacio público en costanera y parque, ejemplo carribares, tema sin resolver en su totalidad por el actual gobierno y del cual dependen muchas familias?"-"En zona de barrio San Agustín el club requiere de un avance en actividades sociales-deportivas. Si pueden acompañar en la construcción de un playón deportivo en el predio que el club presenta a pocos metros le daría calidad al club y barrio".-"No me convence, no caminó las calles del barrio, no quiso escuchar los problemas de la gente de barrio. Yo lo vote en la primera, esta vez no me convence. Señor, mucha gente lo esperó en los barrios y gente que milita para usted. Muchos están pensando como yo, nos ha defraudado. Está pensando en obras en partes del centro y los barrios de la orillas".-"Soy empleada municipal. Lo felicito al señor Bahl por sus proyectos en el municipio y es verdad que la municipalidad con esta gestión ha tomado muchos empleados ya con contratos de servicios y dio direcciones y jefaturas a personal casi sin antigüedad y se olvidó Varisco de los empleados con antigüedad".-"Muchas fuerzas Adán Bahl para el domingo. Si pierde Varisco voy a alegrarme, si gana Bahl voy a estar feliz. Sé que va a esforzarse para que Paraná sea otra vez sea la ciudad que nos merecemos".-"Me pregunto de qué se jactan. No han hecho nunca nada por nuestra ciudad. El peronismo ha gobernado por años y no han hecho nada".-"No aclaró nada, sólo habló de la gestión vigente y se agarró de eso para criticar nada más".-"Me gustaría, ya que hablan de transporte, que vuelva al recorrido anterior del colectivo de la línea 11 por calle Salta y La Paz hacia La Milagrosa. Tengo nueve cuadras para tomar el cole".-"Tengo 22 años de transportista escolar y ninguna gestión nos incluye en ningún cambio o proyecto del tránsito. Esperemos que su gestión nos atienda y nos dé respuesta e incluya en el ordenamiento vehicular. Gracias y suerte".-"El sr. Bahl habla de aumento de impuestos, pero todos aumentaron los impuestos, Nación, municipio y provincia".-"¿Qué le impidió como vicegobernador resolver el problema del transporte público? ¿Y por qué cree que lo va a resolver como intendente?"-"Tus padres estarían orgullosos del hijo que tuvieron. Hasta la victoria, intendente de Paraná".-"Una pregunta para Adán Bahl. Los derechos de construcción aumentaron 3000 por ciento ¿piensan hacer una moratoria para los planos de construcción o reverán semejante arbitrariedad?".