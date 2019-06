Bahl: "Tenemos que poner la ciudad en otra dirección"

Su lista, la 501, fue una de las más votadas en la ciudad de Paraná durante las PASO del 14 de Abril. Este domingo disputará la intendencia desde el Frente Creer Entre Ríos que encabeza el Gobernador Gustavo Bordet.Es paranaense. Tiene 52 años. Está casado y tiene 3 hijos. Estudió en la Escuela Santa Fe y en la Técnica Francisco Ramírez. Es contador, músico y maestro mayor de obra. Pero decidió dedicar su vida a su otra pasión: la política y la gestión pública.Fue 8 años Ministro de Gobierno y actualmente es el vice Gobernador de la Provincia. Entre sus propuestas, dice que trabajará por una Paraná limpia, segura y con mejor movilidad.Este jueves en la edición de El Ventilador, Adán Bahl respondió preguntas y contó sus propuestas.Expresó que "El orden implica actuar en las necesidades que la gente plantea, que son los servicios básicos. Vamos a ir por una optimización y eficacia de los mismos para luego ir con una eficiencia y luego abordar los problemas de la comunidad, escuchando a todos como lo hemos estado haciendo durante todos estos meses".En ese sentido, dijo que "".Asimismo, señaló que "se ha incurrido sostenidamente, sobre todo en estos últimos meses, pero son las decisiones que ha tomado el intendente, en su momento tendrá que dar explicaciones. Nosotros vamos a ir el lunes a conocer los números cómo ha sido la política de egresos, cómo se proyecta este déficit.Seguramente se van a ver distorsiones y consecuencias"."Si llegamos, conocemos los números y tenemos participación y se puede acordar una transición ordenada, vamos a tener una certeza. Si no lo conocemos o nos encontramos con un tremendo déficit habrá que reprogramar y ver cómo sortear esos inconvenientes. Cuando la gestión anterior se retiró quedaron a la vista seis masas salariales. Año a año eso ha ido disminuyendo y hoy da déficit. No es un problema de ingresos sino de egresos", resaltó.Consideró que "el empleado municipal tiene estabilidad, solo puede ser pasado a disponibilidad previo sumario. Si hablamos de los contratos precarios que se usan en la actualidad para seducir votos, que son por dos o tres meses, esos seguramente se van a caer porque son un autoengaño de la gestión y lamentablemente se está engañando a las familias.".Un empresario me decía que de tasa, de lo que tributa, paga 90 mil pesos por mes y no pudo lograr en esta gestión que le cambien tres focos. Eso necesariamente tiene que revertirse. El Parque Industrial tiene que tener la inversión, el acompañamiento. Vamos por una ciudad sana y sustentable. Tenemos que optimizar la sistematización cloacal y trabajar codo a codo", comentó.Asimismo, destacó que "es importante la capacitación de los concejales porque hay temas nuevos, muchos vinculados a los agrotóxicos, al tratamiento de residuos, a las normas de convivencia. El Programa de Capacitación de Concejales fue idea del ex intendente de Cerrito, Orlando Lovera, que quería llevarlo adelante y lamentablemente falleció. Su esposa me pidió si lo podíamos hacer, lo programamos, convocamos a todas las universidades de la provincia y lo llevamos a cabo. Este es el tercer año. Participaron cientos y cientos de concejales de todos los partidos políticos".Sobre su candidatura, explicó que ""."Estas semanas en el municipio se han aprobado normativas que tienen compromiso en ejercicios futuros. Hay que ser muy responsable porque hay algunas obras públicas que se están llevando a cabo en la ciudad y cuando uno analiza la curva de inversiones y la proyección financiera no coindicen. Esa obra se va a ir dilatando en el tiempo y va a implicar mayores costos.", señaló.Respecto al anuncio de la obra del metrobus, opinó que "creo que ha sido un anuncio en el marco de la campaña, no hemos visto ningún proyecto ejecutivo.".El transporte urbano, "preocupa el servicio, el costo y cómo se determina.Hay que contribuir a la trama vial para el ordenamiento, para generar carriles exclusivos, ver de qué manera mejoramos el tránsito, el estacionamiento. Es fundamental la educación vial. No se puede seguir haciendo lo mismo que hace 40 años"."La economía es la circulación de recursos. El PBI tiene consumos, inversión pública, inversiones, sector externo, exportaciones menos importaciones. El consumo está deprimido, aumentaron las tarifas, la gente no tiene dinero y no consume. Nunca aparecieron las lluvias de inversiones y difícil será que aparezcan si tenemos un tasa del 70%. El comercio exterior está en función del dólar. Si sumamos todo eso no hay elemento positivo para levantar el PBI. Desde el municipio podemos hacer muy poco por eso, pero sí podemos hacer algo por la economía local potenciando los elementos positivos para contribuir", remarcó.Además, señaló que "De ninguna manera rehuí a un debate. Hay que regular esta exposición, que exista un temario y sea obligatorio"."Tenemos la decisión política de trabajar en políticas a largo plazo porque hay muchas cosas que nos van a llevar mucho tiempo resolver. Los problemas de Paraná tenemos que analizarlos desde el aspecto temporal y la perspectiva territorial. Tienen que ser políticas de estado y muchas de las cosas que vamos a encarar seguramente se podrán resolver en dos o tres gestiones", comentó.Asimismo, dijo que "".Sobre el Presupuesto Participativo, remarcó que "".Sobre los contratos en la Legislatura, manifestó que "me mencionan permanentemente porque apelan a la campaña sucia. Nosotros escuchamos claramente a las personas, no quieren la grieta, la pelea, difamación, quieren soluciones concretas y urgentes. Yo no he estado imputado. Lo que hice fue ponerme a disposición de la justicia, nos han provisto de oficios y respondimos todo, remitimos toda la información, más de 12 mil hojas. En ningún momento estuvimos vinculados. Estamos colaborando en todo lo que nos requirieron"."Con quienes viven en nuevas urbanizaciones haremos lo mismo que con el resto. Son contribuyentes, merecen vivir mejor, vamos a tener que trabajar para ver de qué manera mejoramos la infraestructura. Hay que ver caso por caso.Paraná no puede crecer más hacia el norte porque está el río, tampoco hacia el oeste porque están los anegadizos. Crece hacia el sur y hacia el este, ahí tenemos gran demanda de servicios", aseveró.Sobre su posible futuro gabinete, indicó que "Es un tremendo desafío y vamos a ir con un equipo preparado para enfrentarlo. La ventaja que hemos tenido es que tuvimos mesas de diálogo y tenemos muchísimo capital humano con ganas de trabajar. Vamos a buscar el mejor equipo y en la medida".Respecto a los espacios verdes, manifestó que "al Parque Botánico lo salvó la sociedad, las organizaciones que denunciaron la posible o sospechosa transferencia de los terrenos a una empresa vinculada a una actividad con un servicio público. Siempre hay que estar escuchando a la comunidad. Queremos que sean de calidad. Vamos a transformar los microbasurales en plazas".", consideró.Incluirá las multas, las inversiones y demás. El municipio tiene que facilitar los trámites. Cuando hay tantos inconvenientes o palos en las ruedas los empresarios emigran a otras ciudades", agregó.Sobre la terminal de ómnibus, contó que "".Se refirió a la posición que tomará luego de las elecciones en Entre Ríos, de cara a los comicios electorales nacionales, y expresó que "vamos a propiciar lo que hemos hecho en la provincia: el diálogo, la apertura, la unidad. Insistiremos en que el peronismo logre la unidad y lleve adelante una propuesta que nos permita estar en sintonía nación, provincia y municipio. La Argentina necesita soluciones concretas".Finalmente, indicó: "".