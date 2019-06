El Ventilador: ¿Habrá sorpresas en los comicios del domingo?

Con el marco de una campaña nacional llena de incertidumbres, en Entre Ríos el panorama quedó establecido en las PASO del 14 de abril, cuando la mayoría de los ciudadanos optó en gran medida por los candidatos del frente oficialista Creer Entre Ríos.



Los números fueron contundentes para este sector liderado por Gustavo Bordet, sobre todo en las categorías a gobernador y legisladores.

Cambiemos resultó segundo pero desde este espacio, aseguran, las cifras del candidato a Gobernador Atilio Benedetti, habrían mejorado en este segundo tramo de la campaña.



Si bien la diferencia seguiría siendo importante, la expectativa de lo que pase el domingo está a la orden del día.



Lo cierto es que este 9 de Junio se define quiénes serán los próximos gobernantes y comienza un tiempo de seis meses hasta la toma de posesión de los mismos, en diciembre próximo, junto con las autoridades nacionales.



Como en todo día de elecciones las oficinas del Registro Civil permanecerán abiertas y las urnas estarán esperando por los votantes desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en las diferentes escuelas habilitadas.



Y, como en cada fin de semana de votaciones, las dudas por parte de todos los electores no tardan en hacerse presente...



¿Qué sucede si no voté en las PASO? ¿A cuántos kilómetros debo estar de distancia para justificar el no voto? ¿Qué pasa si me designaron autoridad de mesa y no voy? Puedo votar con constancia de DNI en trámite o con denuncia de robo o extravío?

Estas y muchas más son las dudas típicas de cada momento eleccionario que vivimos en el país.