Bordet: "Gobernar es saber escuchar"

El gobernador Gustavo Bordet buscará la reelección este domingo. El mandatario estuvo en el programa, de: habló sobre su gestión en la provincia y sus expectativas de cara a las elecciones de este 9 de junio.En ese sentido, expresó que "Esta semana recorrimos La Paz, Federal y Federación, estuvimos en 14 ciudades en tres días. La política es una herramienta de transformación y para llevar adelante una propuesta hay que hacerlo cara a cara, independientemente de los resultados. Hay que mostrarles a los ciudadanos de toda la provincia qué es lo que queremos hacer, porque de esa forma se elabora un compromiso hacia el futuro y también uno aprende a escuchar. Gobernar es saber escuchar, uno escucha, corrige lo que está mal y se compromete a hacer".Es la gratificación que me queda el deber cumplido, el haber hecho todo lo que había que hacer. Hicimos una campaña positiva, limpia, no hemos preferido ningún epíteto agraviante con nuestros oponentes porque hay mucha gente que la está pasando mal y no necesita de que los dirigentes políticos se estén peleando, sino proponiéndole a la sociedad entrerriana cómo queremos hacer este proceso de transformación que venimos planeando para los próximos cuatro años", comentó.Asimismo, explicó que "Recuerdo una escuela agrotécnica en el Departamento San Salvador donde se capacitan chicos, hay experiencias muy ricas y lindas. Hay lugares donde descubrimos necesidades nuevas, tuvimos contacto con realidades profundas. En San Gustavo, La Paz, que fui al principio de la gestión, nos dijeron que no había cloacas, que había pozos negros. Nos pusimos a hacerlas, llegamos ahora y ya están terminadas. Esas cosas nos hacen tomar un compromiso muy profundo y dar respuestas, porqueEse compromiso tenemos que reforzar en la gestión que viene para lograr un modelo sustentable de crecimiento, producción y desarrollo en la provincia. Tiene que estar acompañado de medidas macroeconómicas del gobierno nacional que hoy las estamos necesitando pero no están"."."Fuimos armando un proyecto de desarrollo de la provincia y empezamos a sentar las bases de crecimiento para el futuro, ya pensando a largo plazo.Esto significa un esfuerzo que hace la provincia pero también mejora las condiciones objetivas de crecimiento y que tienen que ser políticas pública, es decir, que se instalan para quedarse, que trascienden gestiones de gobierno, que después nadie las discute y que no tengan que volver a empezar", remarcó.Señaló que "el proyecto de trabajo tiene que durar 15 años para tener una planta de personal ordenada, que esto que estamos haciendo continúe con otras gestiones.".Respecto a la reelección, señaló que "venía de estar ocho años como intendente de Concordia. Tenía incorporado en mi discurso ocho años. Cuando asumí como gobernador lo dije y automáticamente me di cuenta, lo corregí de manera jocosa. Pensé recién en la reelección cuando pudimos ordenar las cuentas públicas, cuando pudimos consolidar un proyecto de gestión, cuando conseguimos los consensos políticos. Siempre los objetivos y metas en la vida se van alcanzando a medida que se van desarrollando".Hoy estamos focalizados en este proceso. Hay que significar que el próximo período son los últimos cuatro años, como dice la Constitución. Es la única provincia que tiene esa cláusula y me parece muy bien.", resaltó.Y agregó: "primero tenemos que ganar las elecciones, tengo un profundo respeto por mis oponentes, no me gusta presumir ni ser vanidoso.".Se refirió también al contexto nacional y las elecciones próximas y dijo que "tenemos construido un frente que es Creer Entre Ríos. En el proceso electoral nacional que viene uno ve una agenda nacional totalmente distinta a la provincial. No voy a tomar ninguna decisión unilateral, como nunca lo hice. Mi construcción siempre ha sido de construcción, participativa, no de liderazgo. Entiendo que tienen que ser horizontales las decisiones democráticas en la vida de los partidos. Vamos a consultar a los consejeros, a los intendentes, legisladores y los 10 partidos que conforman nuestro frente para tomar la mejor decisión para Entre Ríos pero también para la Argentina".Expresó también que "".Además, manifestó que "El tiempo libre que tengo estoy en mi casa con mi familia, con mis hijas. Mi única salida es a pescar. No pude ir a Córdoba a ver a Boca y Tigre por las elecciones. En el descenso tuve sentimientos encontrados por Patronato, que es el equipo de la provincia. Me gusta el rock nacional porque crecí en una época donde había prohibiciones y el rock se escuchaba de una manera semiclandestina, era difícil encontrar autores nacionales. Siempre me gustó Charly García. Lo vi en Concordia cuando estaba con Serú Giran. Tengo un recuerdo muy lindo que me pasó en Concordia en plena dictadura, el año que terminaba la secundaria. Por esas casualidades se contrató a Vox Dei y el show se demoró. Habremos quedado unas 100 personas esperando y brindaron un show excepcional".Contó que "La materia que daba se prestaba para un ida y vuelta. Hoy en día cuando camino por mi ciudad viene gente con sus hijos y me saludan, les cuenta que fui su profesor. Eso es una gran gratificación"."Mi esposa Mariel me acompaña todos los días en la gestión. No ocupa ningún lugar en el gabinete. Ella es docente de escuela primaria en Concordia y está adscripta como docente a la secretaría privada. Ella me ayuda mucho, cobra su sueldo de docente, no tiene ninguna remuneración especial. Tengo mucho apoyo de mis hijas.. Tengo que ser reflexivo, me sirve mucho la opinión de mi familia, que me marquen lo que hago mal, en qué me equivoco", indicó.Sobre el domingo, dijo que "voy a votar temprano en la escuela Vélez Sarsfield, de Concordia, después vengo a Paraná a esperar los resultados definitivos. Tenemos un sistema de mesas testigo que da con mucha exactitud el resultado anticipado. Tendremos una tendencia alrededor de las 20.30 y una definitiva cerca de las 21. Si ganamos festejaremos tranquilos, no me gusta la euforia, siempre hay que ser medido".Este viernes se conmemora el Día del Periodista, por lo que expresó que "".Mi primer voto fue a los 21 años porque había dictadura y no se podía votar. Hoy está la posibilidad de que puedan cumplir con este derecho y obligación cívica que es el voto, sea a quien sea.", finalizó.