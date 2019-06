Vitor pide al oficialismo que "apoye los proyectos de transparencia"

El diputado Esteban Vitor, de Cambiemos, pidió hoy al gobernador Gustavo Bordet que apoye los proyectos de transparencia, desafueros y control de gastos que están en la Legislatura desde hace años y que el peronismo no quiere votar."La transparencia tiene que ser la norma. Sin embargo, todos los proyectos que impulse en esa dirección, quedan guardados por decisión del peronismo que es mayoría en el recinto. Es tiempo, que Bordet pida a sus diputados acciones concretas para que los entrerrianos sepan en qué se gastan sus impuestos", propuso Vitor que en esta elección acompaña como candidato a diputado a Atilio Benedetti que se postula para la gobernación de la provincia.Vitor es además autor de un proyecto de ley que propone, desde hace tiempo, regular el uso de los fueros para que la figura que protege a los legisladores "no sea un escudo de impunidad a la hora de investigar los hechos de corrupción". El proyecto, por decisión del peronismo que es mayoría en la comisión, no se trata."La Justicia local investiga uno de los hechos de corrupción más graves de la historia de Entre Ríos. Faltan 2 mil millones que se fueron por un agujero negro. Ahora depende del peronismo dar los desafueros para que la Justicia investigue esa causa y otras que afectan los fondos públicos. Los proyectos están, falta la decisión política del gobernador Bordet para que la transparencia sea una práctica y no un discurso de campaña. No tratar el desafuero nos hace pensar en un pacto de impunidad con Sergio Urribarri. Facilitar la investigación, debe ser una obligación ética y moral del gobierno", afirmó Vitor.