Bordet de Concordia: "Tenemos que pensar en grande para la provincia"

El gobernador, y candidato a la reelección por el Frente Creer, Gustavo Bordet, junto a Laura Stratta, estuvo en Concordia por el cierre de campaña de cara a las elecciones. Esta mañana, en un hotel céntrico, junto al intendente de Concordia, Enrique Cresto, brindó una conferencia de prensa donde remarco que tiene previsto mejorar las condiciones de competitividad de las empresas entrerrianas.Al mismo tiempo, aclaró que esa situación no sirve de mucho si la situación económica del país no acompaña. "La macroeconomía hoy está demostrando todo lo contrario. Uno mira los indicadores de ayer y la industria cayó un 7,5 % interanual y marca el nivel de recesión y de consumo que tiene hoy como problema central la Argentina. "La población ve con desesperanza el modelo económico y social", dijo en la conferencia de prensa en la ciudad de Concordia. En consecuencia, reclamó un cambio a nivel nacional que acompañe el esfuerzo que se está haciendo desde la provincia.El mandatario recordó que en las Paso ganó por más de 25 puntos de diferencia al candidato de Cambiemos, Atilio Benedetti. "Cualquiera hubiese pensado desprevenidamente que la campaña la íbamos a realizar desde Paraná, en forma mediática y a través de redes. Reunimos a nuestra gente y dijimos que era un partido que comenzaba 0 a 0. Salimos por todo el territorio de la provincia. Hemos recorrido con Laura todas las cabeceras de departamentos y todas las localidades de Entre Ríos", dijo."En algunas hemos estado más de dos veces como el caso de Concordia, de Gualeguaychú o de Concepción del Uruguay y Paraná por supuesto", dijo. En la recorrida tomaron contacto con vecinos, productores, trabajadores, instituciones. "Les comentamos cual es nuestra propuesta que llevamos para este domingo 9 de junio", dijo. El mensaje fue el ordenamiento económico-financiero que les permitió llevar adelante un plan de obras públicas.Bordet recorrió, con Enrique Cresto en Concordia, la Comisaría 10º y las obras de saneamiento del arroyo Manzores. "Podemos seguir enumerando una cantidad de obras que se repiten en un montón de municipios de la provincia, sean del color político que sean", señaló.Además, mencionó que lograron habilitar los puertos de La Paz, Diamante y Concepción del Uruguay y abrir el de Ibicuy cuando hasta hace no mucho no había ningún puerto habilitado. "Hoy estamos sacando nuestros productos no solo de Entre Ríos sino de la Mesopotamia. Por ejemplo, la madera que viene de Misiones y que llega por tren a Holt Ibicuy", dijo.De la misma forma, expresó que están trabajando en una nueva matriz energética de energías renovables. "Se está instalando la primera planta de biomasa en Ubajay. Tenemos experiencia en energía solar en granjas de pollo y explotaciones de arroz para optimizar el consumo de las bombas", dijo.Además, dijo que firmó un decreto donde se estable que el excedente de energía que un privado produce lo puede inyectar a la red y se lo compran a valor de mercado. "Esto es lo que viene para el futuro. Son los desafíos", remarcó el gobernador.Más adelante, puso en la agenda los caminos de la producción. Bordet dijo que quiere tener en perfecto estado una red vial con caminos primarios, secundarios y terciarios que acompañe la extracción de los productos agrícolas. Por ello, remarcó que Ingresos Brutos va a tener tasa 0 % para la industria y el agro además de la eliminación del impuesto al sello y de la contribución patronal, ley Nª 4035. "Esto genera una mejora competitiva estructural para nuestras empresas", dijo.

Cierre en Paraná

En materia de salud, remarco que lograron llevar la mortalidad infantil al índice más bajo de la historia. Y ello a pesar de que no llegaron todas las vacunas que debe enviar la Nación. Entre ellas, algunas que no se consiguen en el mercado. "Son vacunas que deben proveerlas necesariamente el estado nacional", dijo Bordet.Asimismo, remarcó que llevaron adelante una campaña limpia basada en propuestas hacia los vecinos. "Nunca caímos en la provocación a las que nos quisieron llevar trayendo dirigentes nacionales para generar polémica. Preferimos hacer oídos sordos porque hay gente que la está pasando muy mal y no merece que estemos discutiendo nimiedades o chicanas. Tenemos que pensar en grande para la provincia y para el país", sostuvo.Por la tarde, el mandatario, junto al candidato a la intendencia de Paraná, Adán Bahl, mantendrá un encuentro con jóvenes en el sindicato de empleados de comercio. "Los jóvenes son un actor muy importante dentro de nuestra propuesta para Paraná, y queremos escucharlos a ellos que han protagonizado una campaña muy dinámica y muy bien recibida por los paranaenses", reveló Bordet."El mejor termómetro que tenemos es la devolución que nos hace la gente en cada ciudad en la que estamos. Y hasta ahora nos llevamos una muestra de cariño muy grande, y una respuesta muy satisfactoria a la propuesta que le estamos haciendo a los entrerrianos", agregó el mandatario.Por otra parte, Bordet destacó que "hay un apoyo masivo, una adhesión espontánea" a la propuesta del Frente Creer, y "esto creo que es la mejor forma de la situación en la que estamos, y de cómo llegamos a las elecciones". "Soy muy optimista con la ciudad de Paraná y con la gran cantidad de ciudades cabecera de departamento, y en general soy muy optimista de que vamos a hacer una muy buena elección", concluyó.