Elecciones Generales: No habrá clases en las escuelas donde se vote el domingo

No habrá clases donde se vote

La lista de escuelas afectadas en Paraná

Cantidad de escuelas por departamento

Son 570 los establecimientos educativos que funcionarán en la provincia como centros receptores de votos en las Elecciones Generales de este domingo. De las cuales, 134 escuelas fueron definidas para el departamento Paraná."Por resolución 2539/19 se ratificaron todas las escuelas que habían sido designadas para las PASO, para el desarrollo de las Generales; serán las mismas 134 escuelas que fueron definidas para el departamento Paraná", confirmó ael director departamental de Escuelas, Humberto José.En la oportunidad, el funcionario provincial indicó que "el delegado judicial, que generalmente es un directivo de la escuela, es el que deberá hacer la apertura y cierre de la escuela"."Ante cualquier problema que se presente el domingo, los interesados se deberán acercar al directivo de la escuela que estará identificado con un chaleco y será el encargado para asesorar sobre cualquier problema que se presente en la escuela", explicó."Una circular emitida por el Consejo General de Educación dispuso que tanto en el turno mañana como a la tarde, se procederá a la limpieza y desinfección de los establecimientos afectados al escrutinio", comunicó José.Respecto del turno noche, el director departamental de Escuelas indicó que, "quedará a consideración de directivos y supervisores, la evaluación del estado de las escuelas para ver si se dicta clases o no"."Si las condiciones de higiene no están garantizadas, no se dictará clases en las escuelas", sentenció.En la oportunidad, estimó: "Durante las PASO, el recuento de votos estuvo dentro de los tiempos previstos, las elecciones se desarrollaron sin ningún tipo de problema, y estipulamos que en esta ocasión sea un poco más rápido porque hay menos cantidad de boletas para el recuento".Finalmente, José encomendó el cuidado de las condiciones de limpieza de las escuelas. "Es un establecimiento público, al que concurren nuestros hijos, y se necesita del cuidado de estos espacios".- Instituto Privado Nº 7 "Dr. Enrique Carbo", Avenida Ramírez 1780;- Escuela Normal Superior "José María Torres", Corrientes y Urquiza;- Escuela Provincial N° 7 "Mariano Moreno", Bvard. M. Moreno 85;- Escuela Provincial N° 48 "Domingo Faustino Sarmiento", Corrientes 353;- Escuela Provincial N° 5 "Manuel Belgrano" 9 de Julio 419;- Escuela Privada N° 1 "Justo Jose De Urquiza", S S Francisco 15;- Escuela Provincial N° 11 "Pcia. de Santa Fe", Cura Álvarez 774;- Escuela Provincial N° 161 "Rca. De Entre Rios", Pte Illia 18;- Escuela Provincial N° 16 "Del Centenario" Av Alameda de la Federación 557;- Escuela Provincial N° 6 "Ernesto Bavio", Bavio 299;- Escuela Provincial N° 1 "Del Centenario" Av Alameda de la Federación 462;- Instituto Privado N° 6 "La Salle", Santa Fe 474;- Escuela Provincial N° 34 "Domingo Faustino Sarmiento", Garay 61;- Escuela Provincial N° 158 "Juan B Zubiaur"; Av Ramirez 1189- Escuela Provincial N° 96 "José M Estrada", Laurencena y Av Ramírez;- E.E.T. N° 5 "Malvinas Argentinas", Toscanini y Soler;- Escuela Provincial N° 38 "Paula Albarracín de Sarmiento", Toscanini 64;- Escuela Provincial N° 16 "Francisco Soler", Estrada 3702-Bajada Grande;- Escuela Provincial N° 15 "De la Baxada", Larramendi 2786;- Escuela Provincial "Club Atlético Estudiantes", Alfredo Nux 760;- Escuela Provincial N° 18 "Evaristo Carriego", Báez y Avda Ramírez Sur;- Escuela Provincial N° 88 "Bartolomé Mitre", Pronunciamiento 1087;- Escuela Provincial N° 185 "C. Álvarez Condarco", Tomas Guido S/N;- Escuela Provincial N° 190 "O Gelabert y Crespo", Av de las Américas 1901;- Escuela Provincial N° 12 "Prov del Neuquén", Galarza 1708;- Escuela Provincial ESP N° 10 "Melvin Jones", Arredondo 1436;- Escuela Provincial N° 35 "Cesario Bernaldo de Quiros", Racedo 170;- Escuela Provincial N° 54 "Jorge Luis Borges", Ibarbourou y De la Rev de 1890;- Escuela Privada N° 132 "Santa Lucia" D-132, Sarobe 300;- Escuela Privada ESC PRIV N° 22 "San Antonio Maria Gianelli", Los Yaros S/N;- Instituto Privado N° 136 "Juan XXIII", Los Zorzales y Los Ceibos;- Escuela Provincial N° 193 "Pedro Giachino", S Vega y J M Paz-Bº El Sol;- Escuela Provincial N° 3 "Mñor Bazan y Bustos", S Vega y J M Paz-Bº El Sol;- E.E.T. N° 154, Casiano Calderón 1932;- Escuela Provincial N° 20 "Casiano Calderón", Casiano Calderón 2172;- Escuela Provincial N° 188 "Dr A Bazan y Bustos", Ameghino y Republica de Siria;- Escuela Provincial N° 200 "Soldados de Malvinas", 1° de Mayo y Acebal -B° Pna. XIII;- Escuela Provincial N° 28 "Ntra Sra de Guadalupe", Republica de Siria 2700;- Escuela Provincial N° 143 "Manuel P Antequeda", Galan S/N entre Los Ceibos y Los Talas;- E.E.T. N° 2 "Alte Guillermo Brown", Rondeau 647;- Escuela Provincial N° 51 "C Blas Pérez Colman", Don Bosco 749;- Escuela Privada N° 36 "Santa Teresita", 3 de Febrero 994;- E.E.T. N° 1 "Francisco Ramírez", Martin Zapata 1053;- Escuela Provincial N° 36 "Cap Gral. Justo José de Urquiza", Urdinarrain 27;- Escuela Provincial N° 132 "República de Chile", Avenida Ramírez 2249;- Escuela Provincial N° 196 "Marcelino Román", J M de Rosas 700 - B° Pna. XIV;- Escuela Provincial N° 194 "PROF FILIBERTO REULA" C TORRA 450 - B° LOMAS DEL MIRADOR II- Escuela Provincial N° 6 "Lomas del Mirador", C Torra 450 - B° Lomas del Mirador II;- E.E.T. N° 21 "Libertador Gral José de San Martin", Blas Parera entre Calle 1243 y Dip F Garay;- Escuela Privada N° 54 "Jesús el Maestro", I Hoffman y Gdor Crespo;- Escuela Provincial N° 204 "Libertad", Rio Gualeguay 2450;- Escuela Provincial N° 202 "Gaspar Benavento", Monseñor Dobler 1451;- Escuela Privada N° 5 "Virgen De La Medalla Milagrosa", El Talar 1981;- Escuela Privada N° 17 "Jose Gazzano", J L Borges 50 - B° Las Rosas;- Escuela Privada N° 177 "María Reina De La Paz", J L Borges 50 - B° Las Rosas;- Escuela Provincial N° 21 "Juan B Terán", Marcos Sastre y Yapeyu;- Escuela Privada N° 8 "M Alberti" (Cristo Redentor), D J Álvarez 56;- Escuela Provincial N° 37 "Manuel Belgrano", (Ex Comercio 2) Artigas S/N;- Escuela Privada N° 33 "Ntra Señora del Lujan", Santos Domínguez S/N Casi 4 de Enero;- Escuela Provincial N° 198 "Maestro Entrerriano", Victorio Camerano S/N;- Escuela Provincial N° 181 "Osvaldo Magnasco", Avda Almafuerte 1060;- Escuela Provincial N° 26 "Olegario Victor Andrade", Avda Almafuerte 1060;- UTN - Facultad Regional Paraná, Avda Almafuerte 1033;- Escuela Privada N°2 "Santa Ana", Marta Gimenez De Pastorelli 753;- Escuela Privada ESC PRIV Nº 24 "San Jose Obrero"; Avda Zanni y O'higgins;- Escuela Provincial N° 22 "Jorge Newbery", Jorge Newbery 1404;- Escuela Provincial N° 133 "Gregoria Perez", Carlos Mastronardi S/N;- Escuela Privada N°129 "San Francisco de Borja", Souriges 1100;- Escuela Privada N° 91 "Sta Maria del Rosario", Ovidio Lagos 1451;- Escuela Provincial N° 15 "Gregorio Las Heras", Avda Zanni 1381;- Escuela Provincial N° 211 "Félix Garcilazo", Ángel Vivanco 2400;- Escuela Provincial N° 14 "Paracao", Lebensohn 4000;- Escuela Provincial N° 210 "Empleados de Comercio", Artigas S/N entre/Dr R Balbin y J B Justo;- Escuela PNM N° 67 "Tabare", Avenida de las Américas 5686.Paraná: 134La Paz: 30Diamante: 27Victoria: 19Nogoyá: 23Gualeguay: 23Tala: 21Uruguay: 47Gualeguaychú: 52Islas del Ibicuy: 9Villaguay: 25Concordia: 56Federal: 20Colón: 34Feliciano: 9Federación: 31San Salvador: 10