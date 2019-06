Benedetti y Varisco reafirmaron sus propuestas electorales para las Generales

En el tramo final de la campaña electoral de cara a las Generales de este domingo, el candidato a gobernador por Cambiemos, Atilio Benedetti, y el intendente de Paraná, Sergio Varisco, compartieron un desayuno con periodistas, en el que explicaron cómo transitan el tramo final de la campaña electoral y reafirmaron los ejes de sus propuestas para los cargos que disputan."Esa turbulencia económica, ese malhumor que existió a mediados de abril cuando las PASO, se tranquilizó, y si bien no se resolvieron los problemas, estamos más tranquilos, con un mejor horizonte económico en general, lo que nos permite hablar de Entre Ríos y de las responsabilidades como gobierno provincial, al igual que cada intendente municipal", reafirmó Benedetti, al mostrarse "conforme y contento" por el desarrollo de la campaña. "No hemos desperdiciado minutos sin recorrer Entre Ríos", remarcó a"Llega la hora de la verdad, de la elección verdadera que vamos a tener los entrerrianos este domingo", sentenció, al mencionar que, "como candidato a gobernador quiero decirle a los entrerrianos que podemos estar muchísimo mejor"."Tenemos una provincia extraordinaria y estamos estancados", advirtió. Fue en esa línea que el radical apuntó a "un gobierno que cumple 16 años que sumió a Entre Ríos en un estancamiento y una mediocridad, siendo que no hay razones para que estemos así"."Terminar con este desatino del costo de la tarifa eléctrica en la provincia, porque soportamos la tarifa más cara del país y es responsabilidad del gobernador Bordet porque la empresa de energía depende de él", señaló el postulante a la gobernación.Respecto de las Generales de este domingo, Benedetti comentó que "está más claro que es una elección provincial y municipal, y votarán quienes quisieron enviarnos un llamado de atención porque en las PASO hubo altísima cantidad de votos en blanco y muchos que no participaron"."En las legislativas de 2017 obtuve casi 60 mil votos más de los que obtuvo el gobernador Bordet en estas PASO", rememoró el radical, al tiempo que se mostró con "gran expectativa y confianza en los entrerrianos". "Sabrán ver este camino que estamos desaprovechando, porque esta es una provincia que está llamada a tener un protagonismo, como lo tuvo en otras épocas".dijo estar "muy confiado en ganar" los comicios de este domingo. "Lo importante es que la gente sepa que no hay oposición. Nuestro rival, desde hace 16 años, es funcionario provincial, fue ocho años ministro de Urribarri, que tiene su cargo en la cargo la cartera de gobierno, la Policía, así que no puede hablar de seguridad", apuntó.El intendente, que busca su reelección, instó a "mostrar, entre un oficialismo provincial y uno en Paraná, quién hizo más por Paraná, quién se preocupó más por la ciudad".Sobre el tramo final de la campaña, refirió: "Estamos hablando con la gente que desea mucho más y escuchando el mensaje respecto a que nunca se hizo tanto como ahora y que estamos mejor que cuando empezamos"."La territorialidad, la construcción de la ciudad y la justicia social es en el municipio de Paraná", sentenció.El Frente Cambiemos realizará su cierre de campaña este jueves en la sede de Club Olimpia desde las 19hs.