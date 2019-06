Murió el empresario y exbanquero Raúl Moneta

El empresario Raúl Moneta murió hoy a los 74 años tras luchar durante largo tiempo contra una grave enfermedad, confirmaron allegados a su familia.



Raúl Juan Pedro Moneta Lucini era un abogado, escribano, banquero y empresario argentino, con gran protagonismo durante los años 90, así como también había incursionado en el mundo de los medios de comunicación.



Hijo de una familia adinerada, estudió y se formó en el exclusivo Saint George College, del partido bonaerense de Quilmes, y posteriormente se recibió de abogado y de escribano, como su padre.



Tiempo después, cuando tenía 33 años, Moneta se asoció en 1977 con su tío, Benito Jaime Lucini, con quien creó una entidad extrabursátil llamada República, que en 1984 se convirtió en banco.



La Compañía Financiera República comenzó a funcionar en una pequeña oficina en Perú 367, un edificio de la familia Lucini, en la Ciudad de Buenos Aires.



Benito Lucini fue designado presidente, Moneta padre ocupó la vicepresidencia primera, y en el directorio figuraba Marcelo Cambiaso, casado con Claudia Lucini (hija de Benito Lucini).



En 1987 Moneta compró una estancia en Luján donde creó otro de sus grandes emprendimientos: la cabaña ganadera y haras "La República".



En los años '90, Moneta estuvo muy ligado al menemismo aunque el propio Carlos Menem lo negó en septiembre de 1999 tras la caída en desgracia del empresario acusado por hechos de corrupción.



En los últimos tiempos su nombre estuvo en los medios de comunicación, no sólo por su rol como dueño de varias radios, sino que formó parte de la causa judicial por la compra de la imprenta Ciccone Calcográfica, que llevó finalmente a la cárcel al ex vicepresidente Amado Boudou.



La ruta del dinero de la causa Ciccone tenía a este banquero como una de sus principales figuras, al estar señalado como el hombre que puso la plata necesaria para la adquisición de la empresa dedicada a imprimir dinero.



Incluso, una de las empresas de Moneta presentó en junio de 2014 un amparo para que se declare inconstitucional el decreto 252/2013 que expropió la ex Ciccone y le reclamó $35.558.400 al Estado de una deuda que tenía la Compañía de Valores Sudamericana cuando fue estatizada.



El empresario también fue uno de los empresarios acusados de lavado de dinero y de asociación ilícita por la quiebra del Banco de Mendoza.



Según la Justicia, fue también una de las piezas clave de la ingeniería financiera que armaron Alejandro Vandenbroele junto a amigos de Boudou.



El planteo de Moneta, que tramitó en el Juzgado Federal Contencioso Administrativo Nº 5 de la jueza María Alejandra Biotti, es que su empresa, Mayer Business Corp, se asoció a The Old Fund (accionista controlante de Compañía de Valores Sudamericana) pero terminó como acreedora con una deuda millonaria.



Para capitalizarse, la ex Ciccone contrajo una serie de préstamos por $ 29.580.000 de parte de una oscura financiera denominada Cooperativa de Crédito Marítima del Sur Ltda.



Según consta en la Justicia hubo 27 créditos, que van de los $ 4 millones a los $ 80 mil, entre el 20 de julio de 2011 y el 26 de marzo de 2012 de la financiera a TOF, que ésta nunca abonó: por ese motivo, Moneta argumentó que tuvo que desembolsar más de $ 35 millones, en concepto de capital e intereses.



En enero de 2010, en sociedad con el empresario Matías Garfunkel Madanes (BGH) y el empresario y conductor de TV Marcelo Tinelli (Ideas del Sur) compró las tres grandes emisoras FM que el grupo mexicano CIE tenía en la Argentina: Rock & Pop, Metro y Blue, junto con las AM Splendid y Belgrano, y las FM San Isidro Labrador, Villa La Angostura, Ostende, Metro y Rock & Pop Mar del Plata.