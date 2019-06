Alberto Fernández recibió el alta y dijo: "Quiero sumar a Massa"

El precandidato presidencial peronista Alberto Fernández insistió hoy en que quiere "sumar" a Sergio Massa al frente que encabeza junto a Cristina Kirchner, afirmó que el líder del Frente Renovador es un dirigente "valioso" y se pronunció a favor de que "sea parte" del próximo Gobierno, en caso de que se imponga en las elecciones.



"Yo me lo imagino a Sergio activo y cerca nuestro. Es alguien muy valioso. Es una decisión de él. Yo quiero sumarlo, quiero que él en el futuro sea parte de quienes gobernamos la Argentina", sostuvo el dirigente opositor.



Al ser consultado en una escala del 1 al 10 cuántas posibilidades existen de que el tigrense se sume a la coalición que incluye al PJ, el ex funcionario nacional dijo que de acuerdo a su deseo "personal" la calificaría con un 10, aunque "en términos de realidad hay "un 5", ya que "depende de él".



Fernández fue dado de alta esta mañana del Sanatorio Otamendi tras haber estado 48 horas internado y remarcó que la "invitación" de su parte es a "todos" los dirigentes de la oposición.



"Nosotros hemos hecho una invitación a todos, los que se rehúsan a aceptar son ellos", señaló, en referencia a los referentes de Alternativa Federal Juan Manuel Urtubey, Miguel Ángel Pichetto y Roberto Lavagna.



Tras criticar al Gobierno de Mauricio Macri, el postulante opositor indicó: "Si nosotros no damos vuelta esta página, los argentinos vamos a estar muy mal; y para dar vuelta esta página, si estamos unidos, vamos a tener más posibilidades".



El dirigente opositor señaló que continuará durante esta jornada con una agenda de reuniones en su domicilio: adelantó que recibirá a un grupo de militantes por los derechos de las mujeres y que también compartirá un encuentro con el reelecto gobernador de San Juan, Sergio Uñac.