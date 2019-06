Bullrich acompañó a Benedetti y Niez: "No queremos volver al pasado"

Foto 1/4 Foto 2/4 Foto 3/4 Foto 4/4

"Bajamos los homicidios un 23%, mientras que en esta provincia subieron un 56%", indicó la funcionaria nacional que estuvo en Concordia para darle su respaldo al candidato a gobernador por Cambiemos, Atilio Benedetti, y a Roberto Niez, que se postula para ser intendente de la Capital del Citrus.



Tras visitar la sede de Gendarmería, donde felicitó a los efectivos por la incautación de armas y numerosos autos de alta gama en el marco de una investigación sobre lavado de dinero y evasión impositiva, Bullrich brindó una charla abierta en un salón de Concordia.



Ante un espacio colmado de concordienses, sostuvo: "Estoy acompañando a Atilio, una persona comprometida con la provincia y siempre preocupado por Entre Ríos", al tiempo que destacó el rol del diputado nacional en el conflicto que hubo en 2008 entre el campo y el gobierno nacional.



"Y también vengo a acompañar a Roberto Niez, que es candidato en una ciudad importante, con enormes oportunidades, pero que se ha convertido en una ciudad insegura".



"Concordia podría ser una ciudad que esté a la altura de Rafaela o Río Cuarto pero son incomparables por un montón de factores, entre ellos, el elevado índice de homicidios y robos", señaló.



Tras brindar detalles de lo hecho por el gobierno nacional en materia de seguridad, marcó el contraste con las acciones realizadas en Entre Ríos: "Bajamos los homicidios un 23%, mientras que en esta provincia el año pasado la tasa de homicidios aumentó un 56%", indicó la Ministra de Seguridad.



En este sentido, consideró que el gobierno entrerriano no tiene la voluntad política de luchar contra el delito y destacó la importancia de que este domingo 9 de junio la ciudadanía entrerriana opte por Cambiemos: "Queremos que Roberto Niez limpie toda la delincuencia para que la gente pueda sacar las rejas de sus casas y que Atilio Benedetti trabaje para bajar la tasa de homicidios".



"La posibilidad de que los entrerrianos accedan al derecho de estar más seguros y puedan vivir más tranquilos dependerá de lo que suceda el domingo", advirtió.



Por otra parte, criticó la estrategia del gobierno provincial y municipal, que apunta a "mantener a la gente en la pobreza para conservar el poder político".



"Este es el modelo que Cambiemos viene a cambiar, vamos a transformar la relación de sumisión y dependencia en libertad porque la ciudad, la provincia y el país necesitan sociedades independientes, pujantes y con espíritu de trabajo".



Por último, Patricia Bullrich aseguró: "No queremos volver al pasado de la 125, ni de 678, ni al cepo, ni a las retenciones, ni a las mafias que se robaron todo y traban la Ley de Extinción de dominio", un instrumento que permite al Estado recuperar la propiedad de bienes derivados de delitos como corrupción y narcotráfico.



Por su parte, Atilio Benedetti se refirió a las elecciones del domingo y manifestó sus expectativas con respecto a la posibilidad de revertir el resultado electoral de las PASO.



Al argumentar su posición, explicó que claramente "cambiaron algunas condiciones objetivas como la economía, cuyas variables están más estabilizadas y, además, ya se ven signos de recuperación, como el superávit comercial".



Luego recordó: "En 2017 parecía imposible ganar Concordia y sin embargo lo logramos. Ahora va a suceder lo mismo, y también vamos a ganar la provincia", enfatizó.



Luego lamentó que "el gobernador Gustavo Bordet no se haya animado a debatir sobre los problemas de la provincia en un debate público y de cara a los entrerrianos" para que la gente pueda comparar las propuestas electorales y elegir su voto en función de ellas.



"No quiso debatir porque sabe que su gestión viene haciendo la plancha y que si medianamente la provincia se pudo recuperar luego de estar fundida en 2015 fue gracias al gobierno nacional, que volvió a darle a cada provincia lo que correspondía en concepto de coparticipación y a Entre Ríos mucho más", concluyó Benedetti.



Por su parte, el candidato a intendente Roberto Niez agradeció la presencia de la Ministra de Seguridad y del diputado nacional, y afirmó que "Concordia está invadida por narcos, pero desde diciembre, junto a Atilio en la provincia y a Patricia en el gobierno nacional, vamos a ir por ellos".