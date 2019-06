Varisco: "Hay un camino en marcha que no debemos abandonar"

"Tengo una oportunidad más y esto me obliga a ser mejor"

Cambiemos es uno de los espacios que se encuentra en la recta final por la intendencia de Paraná. Sergio Varisco, en el actual jefe del gobierno local, es el candidato a la reelección. Y si los paranaenses lo votan sería su tercera vez al frente del ejecutivo. Algo nunca conseguido hasta el momento por ningún dirigente en la historia de la capital provincial.Sergio Varisco tiene 59 años, una hija y su padre es el recordado Humberto Varisco, dos veces intendente de la ciudad.Es militante radical con muchos años en el partido. Fue presidente del comité local y del provincial. Fue diputado nacional por Entre Ríos en 2005. Estudio en el colegio Don Bosco de Paraná y se define como lector apasionado de libros de historia."Siempre hay cosas que quedan por hacer pero esta es la vocación de uno, uno ha dejado la vida, el tiempo y la tranquilidad en esto. Cuando uno es tan exigente consigo mismo, siempre quedan cosas.", comenzó aseverando.Varisco manifestó, al ser consultado por su estado de salud, que"Hay muchas obras por venir. En materia productiva hemos avanzado muchísimo. Hemos recreado el cordón frutihortícola de la ciudad, donde antes se pensaba hacer un Estado. También de cometió el error de lotear donde había granjas y quintas. Hemos recuperado el cordón frutihortícola, pero hace falta un nuevo Mercado Concentrado El Charrúa. Estamos llenando de nuevas empresas el Parque Industrial, pero hace falta comprar 30 hectáreas más. También en materia de obras y servicios hay mucho por hacer. Creo que un municipio bien administrado tiene recursos, como los tenemos hoy y podemos ir en la creación autárquica de empresas del Estado, en cada uno de los servicios".El jefe de estado municipal puntualizó que "al Ente municipal de Turismo, que es una vieja idea de muchas gestiones, lo concretamos nosotros, y tiene un manejo presupuestario por ordenanza. Este año son 18 millones de pesos, esto le da velocidad en lo que significa el posicionamiento de la ciudad, las promociones turísticamente en otros lugares, de Paraná y demás".Para el intendente actual,En cuanto a presupuesto, este martes el candidato Marcelo Haddad, en, opinó que "el presupuesto de Paraná es óptimo para intervenirlo. La mitad del presupuesto es propio y el resto coparticipable". Al ser consultado al respecto, Varisco dijo que en la comuna "no hemos tenido cosas extra de nación y menos de provincia. Me parece que nos podemos mantener. Obviamente que nos ajustamos a un orden jurídico, nacional y provincial. Marcelo Haddad lo sabe, él fue dos veces concejal"."El presupuesto municipal es importante, ahí tenemos que ir a la digitalización, como lo estamos haciendo en muchos casos, para que el empleado municipal reciba su recibo de sueldo, vía Internet, que cada ciudadano pueda emitir su boleta en su casa, y pagarla desde su casa y también todo lo que es el expediente. No s falta legar a una mesa virtual de expedientes. Además, que las distintas organizaciones, cuando hacen un trámite, puedan hacerlo digitalmente. Queda mucho por hacer", aseveró asimismo.En otro orden,. Se hablaba de De la Rúa, que es un hombre que pertenece a mi partido. No quiero ser grosero, pero no se puede ser menemista, kirchnerista, anti kirchnerista y volverá ser kirchnerista.Y en esa crisis de De la Rúa, los municipales cobraron en término, la mayoría en pesos, salvo los funcionarios. Mientras no se juntaba la basura en Santa Fe, porque estaba privatizado, nosotros no privatizamos y el municipio funcionó normalmente. Acá, en el municipio, después de tres años, no tenemos un día de huelga, entonces no hay desorden", aseguró.En esta campaña política, los diferentes candidatos han hablado mucho de la necesidad de un plan estratégico para la ciudad. "Ante el delito el municipio no interviene ni debe intervenir. Pero sí tenemos una sala de monitoreo de situación que es `del primer mundo`, que en pantallas de televisión se muestran 200 cámaras de seguridad que tenemos en la ciudad. Eso es prevención. Antes de que se produzca el delito, avisamos a la policía".Asimismo, aportó: "Estamos trabajando en tres temas, uno que rige la construcción en la ciudad, el Código de Edificación que no se había actualizado desde hace 50 años. El otro es el Código de Planeamiento, que estamos próximos a presentar la propuesta. Hemos dejado el nombre de Programa Estratégico por un acuerdo ciudadano, estamos hablando con todos los colegios. En este tema falta muchísimo por hacer. Ahora bien, la gente sabe que nunca se ha hecho tanto como ahora y que estamos mucho mejor que en el 2015"."Tenemos una organización que todo pasa por mí, hasta para la compra de un alfiler", dejó en claro el jefe comunal.En relación a los Bomberos Voluntarios, Varisco expresó que "el municipio nunca se va a arrepentir del aporte mensual que les otorga para que siga creciendo el cuartel que es un orgullo de nuestra ciudad y envidia para muchas otras"."La obra del microcentro es muy grande, abarca peatonales, semi peatonales, baños públicos (uno estará cerca de la semipeatonal Venezuela y el otro, cerca de la plaza Alvear), quedará techada. A la peatonal original la hizo mi papá, la inauguró con Moine, que era en ese momento el intendente electo. La peatonal había cumplido 32 años, había que modificarla. En el caso del anfiteatro, la obra fue ideada por el proceso, la pagamos nosotros (la gestión de Humberto Varisco), era un lugar de cine, espectáculos. Lo fundamental era el tratamiento de las barrancas, no fue una obra tan cara, pero hay que hacerlas. Obvio que", afirmó.Ante la consulta de los vecinos, aportó: "el arbolado se está haciendo. Se colocan alrededor de 30 mil árboles por año y se sigue el plan de forestación de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER".El intendente de Paraná y candidato por la reelección opinó que ". Esto significaría más cambios de funcionarios, ninguno se engañaría, ser funcionario es una carga pública, no es un privilegio y nadie se va a hacer rico con una gestión mía. Pero sí creo que tenemos que ir a la descentralización más rápido"."El Concejo Deliberante me habilitó para vender las viejas propiedades del Banco Municipal, y que por ejemplo venga una empresa, haga un edificio de hasta ocho pisos, y que nos quede algo a nosotros. Hay muchas cosas que faltan hacer, por falta de tiempo o por falta de delegación. Pienso que hay que cambiarlo e ir, como en el caso de los bomberos en el sector privado, o en el caso de turismo, a la generación de una empresa estatal", aportó además., "hay que tener más recorridos, la gente se queja de las frecuencias y tienen razón, además hay que bregar por mayor limpieza. Eso es lo que falta. Lo bueno es que licitamos después de 30 años, tenemos el boleto más barato del país. Acá está 20 pesos y en Córdoba, por ejemplo, está cerca de 30 pesos. Hay una cosa especial, la tarjeta SUBE: de los que toman el colectivo, la mitad paga el 45 %, tenemos el boleto gratuito, pusimos el boleto secundario gratuito".En relación al metrobus, manifestó: "La inversión va a estar en los 500 millones de pesos, esta obra que no sólo mejorará la calidad de vida de los paranaenses, sino que dará más seguridad y más agilidad. Desde Zanni y Newbery, doblando a la izquierda por Provincias Unidas, Artigas y el eje Maciá- Racedo, y a la vuelta, lo mismo, pero utilizando División de los Andes. El proyecto está hecho, porque es agrandar, crear dársenas, crear las paradas de colectivos, desagües y demás. Esperamos licitarla y empezarla este año. Hay un porcentaje, en esa zona, de mucha gente que toma el colectivo".En relación al tema de recolección de residuos, dijo: "La separación de residuos es lenta,".En otro orden, para Varisco la solución al borde costero sería "extender la Costanera".El intendente habló a los paranaenses y les pidió "su voto". En este sentido, dijo: "Más allá de las ideologías y de la doctrina, lo primero que tenemos es un corazón paranaense. L".Un domingo de elecciones "se vive con muchos nervios", confió. "He perdido muchas y he ganado también. Pertenezco a un partido al que me uní, no era mayoritario, pero lo importante es la convicción". Varisco votará en la Escuela Comercio Nº1.