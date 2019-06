El Ventilador: semana de definiciones políticas nacionales

En medio de las fuertes indefiniciones que comenzó a atravesar el espacio Alternativa Federal, quedó abierta una puerta para un posible acuerdo entre Massa y el kirchnerismo, luego de la Convención Nacional del Frente Renovador.



Pero si finalmente el tigrense decide volver al kirchnerismo y jugar la suerte de su candidatura en una interna con ese espacio, es algo que aún no tiene definición.



Mientras tanto, una pregunta queda en el aire: ¿existirá entonces Alternativa Federal como frente electoral?



Ayer, la internación de Alberto Fernández generó preocupación y agitó las aguas de la especulación. Se trató de un control médico por el que finalmente quedó internado.



Pero lo que tal vez más dudas generó sobre su estado de su salud fue observar que en su cuenta oficial de Twitter ya no figuraba en su presentación la frase "pre-candidato presidencial" que había escrito unas semanas atrás, cuando anunció su fórmula con Cristina Fernández de Kirchner.



Pero este miércoles por la mañana, el dirigente despejó dudas sobre su salud, afirmando que se encuentra en perfecto estado, sin explayarse demasiado sobre temas políticos.



Por su parte, Cambiemos se debate en un dilema que tiene a la gobernadora Vidal en el centro de la encrucijada. Si agita el corte de boletas para que la imagen de Macri no le reste votos en la provincia de Buenos Aires, perjudica de forma directa al Presidente. Pero si se muestra como una fórmula y Vidal pierde la provincia, también el riesgo es para Cambiemos.



Ante esta situación, la posibilidad de que otros candidatos a presidentes sumen a María Eugenia Vidal en sus boletas, quedó planteada en la Casa Rosada. Pero no antes sin resolver un tema para nada menor: el propio Presidente prohibió por decreto este sistema de colectoras unos meses atrás.



Mientras tanto, el gobierno nacional se entusiasma con algunos indicadores: las 50 principales consultoras económicas del país confluyen en una proyección que ubicaría a la inflación anual en un 40,2% y un dólar a 51 pesos. Números muy preocupantes para cualquier país, pero que al parecer el gobierno recibe como buena noticia, teniendo en cuenta las estimaciones que se hacían hasta hace un mes.



¿Alcanzan estos números y la temporaria estabilidad del dólar al gobierno de Macri para pensar en una reelección?





Lo cierto es que el camino a las elecciones nacionales ya tiene fechas que se acercan y obligan a establecer nombres.



¿Cómo quedará conformado el próximo miércoles el espectro electoral de frentes y alianzas?