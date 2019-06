Lavagna lanzó su precandidatura y oficializó alejamiento de Alternativa Federal

En el acto, Lavagna remarcó que en una eventual gestión de él privilegiará "aumentar el consumo, la producción y las exportaciones", mientras que bajará "a cero" los impuestos a las Pymes y emprendedores.



El ex funcionario encabezó la ceremonia en el nuevo local ubicado en la esquina de Cerrito y Paraguay, en el barrio porteño de Retiro, sin la presencia de otros dirigentes con los que está dialogando por un acuerdo electoral como el gobernador santafesino Miguel Lifschitz y la líder del GEN, Margarita Stolbizer.



"Vamos a aplicar políticas de aumento del consumo, la producción y las exportaciones. Vamos a bajar al cero por ciento los impuestos a las Ganancias de empresas Pymes y para los jóvenes emprendedores con la condición de que reinviertan", sostuvo Lavagna en el pasaje de su discurso dedicado a sus propuestas de gobierno.



A su vez, el ex titular del Palacio de Hacienda lanzó críticas tanto al macrismo como al kirchnerismo, en su afán de construir un espacio por fuera de la "grieta": "Ya van ocho años de fracasos, cuatro años de un gobierno populista y cuatro años de un conservadurismo cuyo único interés son la rentas financieras", señaló.



"Ocho años son 32 trimestres, cuando en el mundo hay dos trimestres negativos (en materia económica) suenan todas las alarmas. Nosotros batimos todos los récords", se quejó el dirigente, quien agregó: "Eso es mucho en la vida de cualquiera, un chico de diez años pasó el 80 por ciento de su vida en un país estancado".



Hablando de a pie en medio del salón y con micrófono en mano, insistió: "Lo dijimos desde el primer día, no estamos con Macri, ni con Cristina. Ambos lados de la grieta creen que somos un peligro para su poder. Ambos defienden la trampa".



En el acto tampoco hubo presencia de dirigentes de Alternativa Federal, el espacio peronista no kirchnnerista que también busca una ser una "tercera vía" frente a la polarización y con el que Lavagna se distanció al punto de que este mismo miércoles el senador Miguel Pichetto prácticamente le cerró la puerta a un entendimiento con él.



En su exposición de unos 20 minutos, Lavagna planteó también que hará un "gobierno de consenso" y recordó que actualmente "el mundo funciona con coaliciones de gobierno".



En un momento de su discurso, el dirigente sufrió un breve contratimepo que sorteó entre risas, luego de que comenzara a fallarle la pantalla del teleprompter por lo que debió seguir su exposición mirando de a ratos un papel impreso que le sirvió de "ayuda memoria".



NA