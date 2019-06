Haddad: "Pedimos un voto de confianza, Paraná necesita otra alternativa"

"Hemos podido esta semana, con el resto de los candidatos, confrontar ideas, confrontar propuestas. Ha sido una semana muy intensa. A mucha cantidad de vecinos les hemos podido trasmitir lo que queremos hacer con esta hermosa ciudad", destacó enel candidato a intendente por el Partido Socialista, Marcelo Haddad.Para un hipotético "primer día de gestión", Haddad se propone "convocar a diferentes sectores sociales para definir un plan estratégico que pueda traspasar una gestión, es decir que nos encontremos en los puntos de acuerdo que tenemos los parananenses, porque si no cada intendente se cree que la ciudad se funda con él, y cuando se va, deja su estela cósmica de amigos. Es imposible funcionar así, siempre como queriendo empezar"."La idea es tener un plan estratégico a 15 o 20 años", definió.Al mismo tiempo, dijo que otra idea central es "direccionar con mucha fuerza, la obra pública, hay un presupuesto de 1500 millones de pesos, concretamente, al saneamiento urbano. Hay un 10 % de vecinos que no tienen conectividad de agua, al 35 % de los vecinos que no tienen conectividad de cloacas. Vamos a realizar la planta de tratamiento de efluentes cloacales. Esto requiere ni más ni menos, que decisión política"."Río arriba no tenemos una planta de tratamiento de efluentes industriales, en el Parque Industriales. Uno pasa por el Arroyo Las Tunas, camino a San Benito o Colonia Avellaneda, y van a ver e l lecho del arroyo completamente contaminado, es una cuestión criminal", resaltó.Al mismo tiempo aseveró: "La obra pública, cuando es direccionada hacia el saneamiento, tiene de interesante que cuando uno le lleva la cloaca a su casa, el vecino va a arreglar el baño, pintar el techo, va a arreglar el frente, la vereda, eso es un factor multiplicador brutal de la economía. Esto es central para que se mueva el empleo"."Hay que cambiar el voto por gente que gestiona diferente la cosa privada y la cosa pública", puso relevancia al momento de "hablarle a los paranaenses". Acotó, asimismo: "Somos en la ciudad de Paraná la tercera vía y durante estos 36 años solo ha gobernado un apellido de un lado y del otro un partido, claramente venimos con toda la expectativa de que nos den una oportunidad".Para Haddad, "debemos integrar el tren urbano al transporte de colectivo, las bicisendas, regular taxis y remises para que sea disfrutable el tránsito y no una carrera con obstáculos".y el estado mucho más fluido del que hay ahora, no perderíamos tiempo en venir al centro a hacer un reclamo, una queja o propuesta. Queremos ser parte de las ciudades inteligentes, esto no es `mandar un cohete a Marte`, ya hay 19 ciudades en el país, no estoy inventando nada", puso énfasis.Haddad dijo que el domingo, estará "colaborando con los fiscales generales, llevando boletas, monitoreando que todo ocurra en forma normal, Habrá menos cantidad de boletas en el cuarto oscuro. La boleta nuestra es la Lista 50, que lleva al contador Hugo Barzola como candidato a Gobernador, a Verónica Magni que lleva como candidata a diputada provincial. Me acompaña Alejandra Gervasoni, una docente conocida en el ambiente gremial. Votaré en la Escuela Normal".Pidió asimismo al paranaense,