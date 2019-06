"Somos bien recibidos en cada lugar donde vamos", afirmó Bordet

Campaña de cara a los entrerrianos

Los dueños de las obras

El gobernador Gustavo Bordet estuvo este miércoles en Federación, Villa del Rosario, Santa Ana y Chajarí para llegar en forma directa con su propuesta electoral a este departamento del norte entrerriano. Recorrió obras y tomó contacto con los vecinos de cada una de estas localidades junto a los candidatos locales. "Sé lo que necesita cada ciudad", afirmó."No en vano decimos que creemos en lo que hicimos y en lo que vamos a hacer. El equipo de gobierno que conformamos contiene una gran diversidad de pensamientos, una cuota muy importante de juventud, con mucha preparación, y también experiencia. El aplomo, la vocación de diálogo y el trabajo permanente nos permitieron implementar la primera parte de un programa que apunta a generar las condiciones necesarias para la paulatina industrialización de la vasta y variada producción entrerriana. Ahora vamos a completar esa tarea", expresó Bordet."Junto a la reactivación portuaria impulsamos una renovada inversión en caminos. Entre Ríos siempre se caracterizó por una muy buena distribución demográfica y eso requiere de contar con una red vial acorde a las necesidades de nuestra producción. Así logramos ser la cuarta provincia en inversión vial con recursos propios, sentando las bases necesarias para el crecimiento sostenido", manifestó."A esto se suma un tercer eje de trabajo que tiene que ver con la energía. A través de las obras de infraestructura energética que estamos llevando a cabo fundamentalmente en el norte entrerriano vamos a lograr proveer a todo el territorio del suministro eléctrico, y también gasífero, necesario para el funcionamiento y crecimiento industrial. Algo tan necesario como reparador en una región muy importante de nuestra provincia", relato."Estos tres ejes están en plena ejecución, y son estratégicos para el desarrollo, la creación de empleo y el futuro. Ahora, el desafío que se avecina tiene que ver con su segunda etapa donde vamos a trabajar para incorporar más tecnología a nuestros puertos y entre otras cosas exportar en cadenas de frío, ampliar el volumen y la conectividad con otros medios de transporte; vamos a llevar a cabo una reparación integral de la red secundaria de caminos, que son los que llegan al corazón de nuestra producción; y vamos a avanzar en diversificar nuestra matriz energética a través de fuentes de energía alternativas".En ese marco, manifestó un fuerte compromiso en diversificar la matriz energética a través de fuentes de energía alternativas, y de continuar con el cierre energético del norte entrerriano. También habló de la reactivación portuaria y la puesta en valor de la red vial para el sector productivo entrerriano."Estamos acá en una zona de macizo forestal que va desde el departamento Colón hasta Concordia y Federación. Todo ese deshecho que hoy contamina no se está aprovechando. Ese deshecho es biomasa. Es energía renovable", precisó.Mencionó que en la zona de Ubajay, justo en el medio del macizo forestal, se está instalando la primera planta de biomasa. "Queremos desarrollar mucho más plantas de biomasa para que esto que hoy contamina se transforme en algo virtuoso, productivo y que genere energía, además de evitar la contaminación", aseguró.Habló de la energía renovable en términos de energía limpia y "más barata. Esto es un proyecto que lo compatibilizamos entre ambiente y energía renovable. También estamos desarrollando lo que es energía solar en granja de pollos con paneles solares, además de en el sector de arroz. Ya hemos hecho algunas prácticas para que las bombas trabajen con energía solar, y no con energía fósil o eléctrica que siempre es más cara".Comentó además que "ha firmado un decreto que establece que el excedente de lo que se genera de energía alternativa, quien la produce la puede inyectar en la red y nuestra empresa de energía se la compra a precio de mercado, con lo cual es un estímulo para que muchos produzcan energía".En cada una de las ciudades que recorrió, Bordet tomó contacto con vecinos de diferentes barrios y dijo: "Elegimos una forma de hacer campaña que tiene que ver con hablar cara a cara con la gente. Con los resultados que logramos en las PASO tranquilamente hubiésemos podido hacerlo pero elegimos estar en contacto con los vecinos y contarles nuestra propuesta para los próximos cuatro años para la provincia y para cada ciudad entrerriana".Ante una consulta puntual, sobre las fuentes de financiamiento de las obras dijo: "Las obras son de la gente, las obras son por la gestión", dijo el mandatario y entendió que por ese motivo no deben ser adjudicadas "ni al gobierno nacional, ni al provincial, ni al municipal"."Las obras son de los entrerrianos", remarcó luego y puso como ejemplo la planta potabilizadora de agua que se está construyendo en Concordia y la defensa sur de esa ciudad."Nosotros tenemos que gestionar al servicio de la gente y no pelearnos de quienes son las obras, las obras son para la gente", finalizó.