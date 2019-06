Marcha de los barbijos en Paraná, en contra de los agrotóxicos

"Marcha Plurinacional de los Barbijos", es el nombre de la movilización que se desarrolló este miércoles en Rosario, donde asambleas socioambientales, campesinos, indígenas y productores agropecuarios que no utilizan venenos denunciaron las fumigaciones con agrotóxicos, el modelo transgénico y reivindicaron del derecho a la salud por sobre el dinero del agronegocio.



Integrantes de la Red Ecosocialista, en Paraná, como una réplica de la manifestación en Rosario, se manifestaron usando barbijos, en peatonal y España.



"Esta es una marcha plurinacional de los barbijos, en expresión a la necesidad de una transformación real del modelo productivo en contra de los agrotóxicos y de los transgénicos", manifestó a Elonce TV, la dirigente Nadia Burgos.



Asimismo, dijo: "En este día del ambiente, debemos empezar a pensar qué estamos haciendo con el mundo, porque no hay planeta B. Hay que pensar de qué manera los modelos de producción energéticos, y cada una de la intervención del hombre en este mundo, no generen un daño que sea irreparable".



Al mismo tiempo, Burgos apuntó: "Necesitamos específicamente en nuestra provincia, no solamente empezar a avanzar con un modelo productivo agroecológico que nosotros creemos que es con una reforma agraria, sino también empezar a pensar en cómo hacemos para recuperar nuestros humedales, para recuperar nuestros montes que hoy están bajo el desmonte constante, al servicio de un modelo de agronegocios que piensa más en las ganancias, que en las vidas de las personas".



"Hace falta decisión política, fundamentalmente para empezar a pensar modelos que no contaminen ni envenenen, que el desarrollo tecnológico que no atente al medio ambiente", resaltó. Elonce.com.