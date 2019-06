Pichetto cuestionó un posible acercamiento de Massa al kirchnerismo

El jefe del bloque de senadores del PJ, Miguel Pichetto, cuestionó este miércoles un posible acercamiento del precandidato presidencial Sergio Massa al kirchnerismo, y a la vez aseguró que el espacio Alternativa Federal está en "stand by" a la espera de una decisión del exministro Roberto Lavagna.



"(Massa) ha construido un capital político, con aciertos, con errores, pero ha sido alguien porque se enfrentó en un momento a la expresidenta, construyó una opción, distinta, expresó una voluntad política de ser. Y si ahora la pierde, estaría perdiendo el futuro también", sugirió Pichetto.



De todos modos, aclaró que no cree que el exdiputado nacional tome ese camino: "Lo veo decidido a competir en Alternativa Federal", comentó.



En una entrevista al diario El Cronista, el rionegrino indicó que ese espacio "está en un stand by, donde la decisión está más en Lavagna".



"Me hubiera gustado una foto con (Juan) Schiaretti, Massa, (Juan Manuel) Urtubey, (Miguel) Lifschitz, Lavagna y quien habla, todos juntos en la terraza de la Casa de Córdoba, expresando una voluntad común, habiendo definido un método democrático y decidiendo participar en las primarias, con un programa político y económico, que lo tenemos, con eje en el crecimiento", Perdimos eso en un laberinto de contradicciones y dudas", se resignó el senador.



También aseguró que en la fórmula Fernández-Fernández, la expresidenta Cristina Kirchner "sigue siendo la centralidad política, el poder de la fórmula y la que tiene los votos".



Además, señaló que la exmandataria está rodeada de "los mismos que estuvieron los últimos cuatro años en el poder al lado de ella: sectores de la izquierda; (Carlos) Zaninni, que está en la puerta de al lado del Instituto Patria; (Juan) Grabois ahora, que suena como el nuevo revolucionario".

Pichetto advirtió que "su método no ha cambiado: es el dedo", y agregó que "hay una gran resignación de los dirigentes del peronismo, casi una sumisión".



Por último, consultado sobre si será candidato, respondió: "Voy a participar en la interna, porque hay que darle volumen. Para mí, la verdadera grieta es la división entre lo que es la mirada democrática y la autoritaria".



Fuente: Parlamentario.com.