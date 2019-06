"La ciudad no puede desatender los problemas de la basura", dijo Bahl

Las familias que integran la cooperativa Nueva Vida recibieron al candidato a intendente de Paraná, Adán Bahl. Son recicladores que, a partir de un convenio con la Municipalidad, trabajan en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos y plantearon las dificultades que atraviesan ante la falta de un plan integral de tratamientos de los residuos urbanos.En el Día mundial del ambiente, ratificando su compromiso de una ciudad limpia y sana, visitó a miembros Nueva Vida. "No hay motivos para seguir perdiendo el tiempo", dijo el candidato a intendente de Paraná, Adán Bahl, en el encuentro con integrantes de la cooperativa que lleva adelante tareas de separación, clasificación y enfardado en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos municipal."Paraná necesariamente tiene que ir hacia una ciudad más limpia, más sana y mucho más sustentable", explicó Bahl y agregó "desde el inicio de nuestra gestión vamos a trabajar en la concientización acerca de la separación en origen, contribuyendo al cuidado del medio ambiente y a este sector productivo en donde participan 95 cooperativistas que sostienen sus familias desarrollando un trabajo muy importante".Antes la inauguración de la Planta en el año 2014, más de 90 familias conformaron la cooperativa Nueva Vida. El proyecto auspiciaba para ellos un cambio significativo, tal como lo indica el nombre, pero la realidad es que diariamente enfrentan numerosas dificultades."Durante esta gestión, la verdad que nos sentimos abandonados, la separación no se respeta, la ropa adecuada para realizar el trabajo no llega y las herramientas cada vez son menos", explicó Susana Zárate, presidente de la cooperativa y agregó: "Falta acompañamiento y vamos aguantando como podemos para continuar con nuestro trabajo porque desde el municipio es muy poca la ayuda que recibimos pero lo que necesitamos es trabajar en conjunto".La cooperativista habló de otro de las dificultades que enfrentan a diario. "Los residuos llegan a la planta muy mezclados, eso le quita valor, las máquinas corren un riesgo muy importante y es una necesidad muy grande que se comience a concientizar a los ciudadanos para separar en origen", dijo al respecto Zárate.Sobre el encuentro con el candidato a la intendencia, sostuvo: "Pudimos mostrarle y explicarle las condiciones en las cuales trabajamos, las dificultades que tenemos pero que a pesar de todo seguimos adelante y manteniendo el funcionamiento de la cooperativa. Es importante que pueda escuchar lo que vivimos, nuestras problemáticas y esperemos que en futuro podamos trabajar conjuntamente para cambiar esta realidad", finalizó.